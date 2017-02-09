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إيقاف الدروس بمدارس ومعاهد ثلاث معتمديات في جندوبة تحسبا لفيضانات محتملة

Jeudi 09 Février 2017
بــاب نــات - قرّرت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بجندوبة، بعد ظهر اليوم الخميس، تعليق الدروس بعدد من المؤسسات التربوية بمعتمديات طبرقة وعين دراهم وفرنانة وذلك تحسبا لفيضانات محتملة جراء تساقط مستمر لكميات الامطار منذ يوم أمس الأربعاء، وفق ما أفاد به نائب رئيس اللجنة رشيد بن مصباح مراسل (وات) بالجهة.

وفي ذات السياق، أضاف ذات المصدر أن إغلاق الطريق الوطنية رقم 17 عند مستوى قرية الخذايرية جاء نتيجة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي الكبير واختلال التوازن بين كميات المياه الواردة إليه وكميات المياه المسرحة منه.
من جهته، أكد مصدر بإدارة السدود التابعة لوزارة الفلاحة، في تصريح لمراسل (وات)، ان كميات المياه الواردة على السد تجاوزت إلى حدود الثالثة من مساء اليوم 127 مترا مكعّبا في الثانية، في حين لم تتجاوز كمية المياه المسرّحة 33 مترا مكعّبا في الثانية، مشيرا إلى ان هذه الكمية تتجه مباشرة إلى البحر دون أية استفادة منها، وإلى أن طاقة استيعاب السد تقدر بنحو 64 مليون متر مكعب وان كمية المخزنة إلى حدود مساء اليوم لم تتجاوز 8 مليون متر مكعب أي أن السد بإمكانه استقبال ما لا يقل عن 54 مليون متر مكعب من المياه الواردة عليه.
يشار الى أن عدم توصل الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبـة والادارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية إلى اتفاق يقضي بالتوقيع على محضر استلام وقتي لإنهاء الإشغال وتحويل جزء من الطريق الوطنية رقم 17 لازال يقف عائقا أمام عدم قدرة السد على قبول الكميات الواردة عليه وفرض عملية التسريح على إدارة السدود، حيث أن الجزء المحوّل من الطريق الوطنية رقم 17 سبق وأن تمّ استغلاله لأشهر بين سنتي 2012 و2013 ليغلق منذ منتصف 2013 الى تاريخ اليوم.



Publié le:2017-02-09 22:02:56

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