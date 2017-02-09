وزارة التجهيز تنطلق فى انجاز الطريق السيارة نحو الجنوب خلال مخطط التنمية 2016/2020

Jeudi 09 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-09 19:40:19

- أعلن وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي، الخميس، ان الوزارة ستنطلق خلال مخطط التنمية (2016/2020) فى انجاز الطريق السيارة نحو الجنوب (سيدي بوزيد والقصرين وقفصة) وكذلك الطريق المتجهة نحو الكاف وتطاوين.واوضح الوزير خلال ندوة صحفية التامت، الاربعاء، بمجلس نواب الشعب، أن هذا المشروع يعد من بين المحاور الرئيسية التى تعتزم الوزارة انجازها فى اطار هذا المخطط الذى تتطلع من خلاله الى تلافي النقائص المسجلة فى المخططات السابقة ولاسيما تحقيق التمييز الايجابي للجهات الداخلية.وقال فى هذا الصدد أن الوزارة تتجه نحو تنفيذ استراتيجية كاملة ترمي الى تعزيز البني التحتية فى المناطق الداخلية واستكمال وانجاز اكثر ما يمكن من الطرقات السيارة ااضافة الى ربط المناطق الغربية بالموانئ والمناطق الشرقية بصفة عامة (مينائي صفاقس وقابس فى مرحلة أولى).كما ستركز الوزارة على الاعتناء بالصيانة وتوفير كل الاعتمادات اللازمة لذلك مشيرا الى انه تم خلال السنة الفارطة بعث 92 مقاولة صغيرة من طرف عدد من حاملي الشهادات العليا المعطلين عن العمل لانجاز هذه المهام.واشار الى انه تم خلال السنة الحالية الاعلان عن طلب العروض لاحداث 92 مقاولة اخرى تعمل فى نفس المجالات وكذلك فى مجالات التنوير العمومي والاعتناء بالبنايات الى جانب بعث مقاولات صغيرة تتعهد بانجاز مشاريع تابعة لوزارة التجهيز على غرار المساكن الاجتماعية وغيرها.ويتمثل التوجه الاخير فى مواصلة الاعتناء بالطرقات (الرئيسية والمرقمة) والمسالك الريفية (2000 كلم) والتى هي بصدد الانجاز فى الجهات الداخلية بهدف تمكين متساكني هذه المناطق من ترويج سلعهم نحو مناطق الاستهلاك الكبرى والموانئ والمناطق الساحلية.