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Politique

أعضاء بمجلس نواب الشعب في زيارة ميدانية لغرف الاحتفاظ ببوشوشة

Jeudi 09 Février 2017
بــاب نــات - في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الدّاخليّة ومجلس نوّاب الشعب، أدّى اليوم وفد عن لجنة الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجيّة بالمجلس زيارة ميدانيّة إلى غُرف الإحتفاظ ببوشوشة.

وبحسب بلاغ لوزارة الداخلية , عاين أعضاء اللجنة ظروف الإحتفاظ ومدى إحترام الإجراءات القانونيّة المتبعة في هذا الصّدد، والإصلاحات التي قامت بها مصالح وزارة الدّاخليّة لمزيد توفير ظروف أفضل للمُحتفظ بهم وخاصّة منهم الأحداث والنساء الذين تمّ إفرادهم برواق خاصّ إعتبارا لخصوصيّة هذه الشريحة.

كما كانت الزيارة بحسب نفس البلغ فرصة إطلع خلالها أعضاء اللجنة البرلمانيّة على الجوانب المتعلقة بالإحاطة الصحّية للمحتفظ بهم.

وفي ختام الزيارة تمّ الإتفاق على تولّي اللجنة إعداد تقرير في الغرض تتمّ مناقشتهُ لاحقا مع مصالح الوزارة.




Publié le:2017-02-09 14:46:31

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