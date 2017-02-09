ولاحظ الحزب في بيان له اليوم الخميس، أنه "سيواصل إجراءات التنفيذ، للحصول على الوثائق المطلوبة"، محملا هيئة الحقيقة والكرامة، "المسؤولية القانونية والسياسية في صورة عدم الإستجابة لتنفيذ حكم القضاء".
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة تقدمت يوم 6 فيفري 2017 بقضية أمام الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس للطعن في الإذن القضائي الصادر في 11 جانفي لفائدة الحزب الدستوري الحر بتمكينه من الإطلاع على وثائق قانونية تابعة للهيئة.
Publié le:2017-02-09 14:37:42
Par:David Gaullier (Tunisia )
Sur: عبير موسي تحمل بن سدرين ''المسؤولية القانونية والسياسية، في صورة عدم الإستجابة لتنفيذ حكم القضاء''