انجاز عدد من المشاريع لدعم خدمات الاتصالات في قبلي خلال السنة الجارية

Jeudi 09 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-09 15:34:57

- تشهد ولاية قبلي مع بداية سنة 2017 انجاز عدد من المشاريع الرامية الى تعزيز البنية التحتية للاتصالات في الجهة وتحسين تدفق شبكة الانترنات وتعميمها على كافة المعتمديات خاصة خدمات الجيل الرابع من الهاتف الجوال، وفق ما أكده المدير الجهوي لشركة اتصالات تونس، توفيق المؤدي، صباح اليوم لمراسل (وات) بالجهة.وأوضح المصدر ذاته انه "قد تم في مطلع السنة تركيز 7 محطات جديدة موزعة على اغلب مناطق الولاية مكنت من تأمين خدمات الجيل الرابع من الهاتف الجوال لمعتمديات قبلي، ودوز، وسوق الاحد، وتعمل المصالح الجهوية للاتصالات بالتعاون مع السلط الجهوية على حل العديد من الإشكاليات العقارية التي تظل اكبر عائق يحول دون توسيع الشبكة بسبب عدم التمكن من الحصول على قطع ارض لتركيز المحطات الجديدة في ظل تشعب الوضعية العقارية للجهة"، على حد قوله.و أكد انه "سيتم قريبا الإعلان على طلب عروض لتغطية معتمدية رجيم معتوق بخدمات الهاتف القار لتكتمل بذلك قبل موفي النصف الأول من سنة 2017 تغطية آخر منطقة من الولاية بهذا الصنف من الخدمات، وهو ما سيساعد في تحسين خدمات الاتصالات وخدمات الانترنات عبر الرفع من سعة وسرعة التدفق"، مشيرا الى ان معهد رجيم معتوق كان يتمتع بخدمات الانترنات عبر ربطه بطريقة خاصة بالشبكة العنكبوتية تعتمد على الهاتف الجوال وهو ما جعل بذلك كافة المؤسسات التعليمية بالولاية مرتبطة بهذه الشبكة .هذا وقد تعززت خدمات الاتصالات بالجهة أيضا، حسب ما ذكره ذات المصدر، بافتتاح فضاء جديد للاتصالات مطلع هذه السنة بمعتمدية سوق الأحد أتاح القرب من الأهالي، وتسهيل خدمات الاستخلاصات، والربط بالشبكة، والتعامل السريع مع كافة الإشكاليات التي تتعرض متساكني هذه المعتمدية.