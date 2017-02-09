330 مسكنا طور الانجاز في رادس من ولاية بن عروس ضمن برنامج السكن الاجتماعي

Jeudi 09 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-09 15:19:07

- يتواصل ضمن تنفيذ برامج السكن الاجتماعي تشييد 330 مسكنا في حي محمد علي بمدينة رادس من ولاية بن عروس بهدف تلبية قسط من الطلبات الكثيرة على هذا الصنف من المساكن الاجتماعية، وفقا لما صرح به المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، نور الدين العليمي.وأوضح العليمي في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان برنامج السكن الاجتماعي بولاية بن عروس يتوزع على ثلاثة محاور أساسية ، يتعلق الأول بالترميم والتوسعة ، و استفاد منه حتى نهاية السنة المنقضية 54 عائلة، فيما انتفعت 37 عائلة أخرى موزعة على كامل الولاية بالمحور الثاني المتعلق بالإزالة وإعادة البناء على عين المكان.وفيما يتعلق بالبناء في أماكن جديدة، والتي منها تشييد 330 مسكنا- بناء عمودي - في 13 عمارة بمدينة رادس ، أفاد نفس المصدر ان اللجنة الجهوية المكلفة بفرز الملفات، بعد تلقيها 1000 مطلب من جهة رادس و1100 مطلب من المحمدية تولت فرز الملفاتن وأحالت المعطيات إلى الإدارة العامة للإسكان قصد إدراجها بالتطبيقة المعدة للغرض وتحديد الأولويات.