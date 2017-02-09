330 مسكنا طور الانجاز في رادس من ولاية بن عروس ضمن برنامج السكن الاجتماعي

وأوضح العليمي في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان برنامج السكن الاجتماعي بولاية بن عروس يتوزع على ثلاثة محاور أساسية ، يتعلق الأول بالترميم والتوسعة ، و استفاد منه حتى نهاية السنة المنقضية 54 عائلة، فيما انتفعت 37 عائلة أخرى موزعة على كامل الولاية بالمحور الثاني المتعلق بالإزالة وإعادة البناء على عين المكان.
وفيما يتعلق بالبناء في أماكن جديدة، والتي منها تشييد 330 مسكنا- بناء عمودي - في 13 عمارة بمدينة رادس ، أفاد نفس المصدر ان اللجنة الجهوية المكلفة بفرز الملفات، بعد تلقيها 1000 مطلب من جهة رادس و1100 مطلب من المحمدية تولت فرز الملفاتن وأحالت المعطيات إلى الإدارة العامة للإسكان قصد إدراجها بالتطبيقة المعدة للغرض وتحديد الأولويات.
Publié le:2017-02-09 15:19:07
Par:David Gaullier (Tunisia )
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