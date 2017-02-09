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Economie

ارتفاع نسبة التضخم الى 6ر4 بالمائة وتطور اسعار الخضر بنسبة 6ر15 بالمائة في جانفي 2017

Jeudi 09 Février 2017
بــاب نــات - بلغت نسبة التضخم 6ر4 بالمائة خلال شهر جانفي 2017 مقابل 2ر4 بالمائة فى ديسمبر 2016 و4 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2016، وفق احصائيات المعهد الوطني للاحصاء.

ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الزيادة المسجلة فى أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 7ر4 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي (مقابل 2ر3 بالمائة خلال الشهر المنقضي)، حيث ارتفعت أسعار الخضر بنسبة 6ر15 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 7ر10 بالمائة وأسعار الاسماك بنسبة 2ر9 بالمائة وأسعار الغلال والفواكه الجافة بنسبة 5ر4 بالمائة وأسعار الحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 1 بالمائة.

أما اللحوم فتراجعت أسعارها باحتساب الانزلاق السنوي بنسبة 3ر2 بالمائة. كما ارتفعت أسعار المشروبات بنسبة 6ر4 بالمائة نتيجة الزيادة فى أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصير بنسبة 6ر6 بالمائة.

وسجلت أسعار مجموعة الملابس والاحذية ارتفاعا بنسبة 8ر6 بالمائة مقارنة بشهر جانفى من السنة المنقضية، وفى ذات السياق شهد مؤشر مجموعة السكن والطاقة المنزلية ارتفاعا بنسبة 1ر6 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة المنقضية نتيجة الزيادة فى اسعار الايجار بنسبة 8ر6 بالمائة واسعار مواد البناء وصيانة المسكن بنسبة 1ر2 بالمائة واسعار ماء الشرب العمومي والتطهير بنسبة 15 بالمائة واسعار الكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8ر2 بالمائة.


وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 5ر5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي مقابل 6ر1 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة.

ارتفاع مؤشر الاسعار بنسبة 7ر0 بالمائة خلال شهر جانفى 2017 مقارنة بمستواه فى شهر ديسمبر 2016

سجل مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا هاما بنسبة 7ر0 بالمائة خلال شهر جانفى 2017 مقارنة بمستواه فى الشهر المنقضي. وتعزي هذه الزيادة بالاساس الى ارتفاع مستوى مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 4ر1 بالمائة حيث سجلت جل المواد الغذائية ارتفاعا فى أسعارها خاصة الخضر الطازجة وزيت الزيتون والبيض مقابل تراجع أسعار بعض المواد الاخرى على غرار اللحوم والغلال الطازجة.

كما شهد كذلك مؤشر أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية ارتفاعا هاما بنسبة 9ر0 بالمائة ويعزى هذا اساسا الى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 8ر2 بالمائة نتيجة التعديل فى أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي الذى وقع اعتماده منذ بداية شهر جانفى 2017

Publié le:2017-02-09 12:50:51

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