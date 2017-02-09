إنقاذ أجنبي مقيم في تونس بعد تعرض مركبه الشراعي إلى عطب وفقدان الاتصال به

Jeudi 09 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-09 12:09:35

- تمكن أعوان الحرس البحري بالمنستير، صباح اليوم الخميس، من إنقاذ اجنبي يقيم في تونس بعد تعرض مركبه الشراعي إلى عطب وفقدان الاتصال به، وذلك بعد تحديد موقعه بالتعاون مع البحارة وأصحاب شركات تربية الأسماك في الأقفاص العائمة، وفق ما أفاد به رئيس منطقة الحرس البحري بالمنستير، المقدم عامر الغربي، مراسلة (وات) بالجهة.وأضاف ذات المصدر أنّ صاحب المركب بلجيكي الجنسية ويبلغ من العمر 37 سنة، موضحا ان حالته الصحية جيّدة وتولت الحالة الحماية المدنية نقله من ميناء الصيد البحري بالمنستير إلى المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالجهة للقيام ببعض الفحوصات.من جانبه، أكد المدير العام للمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستيرلمراسلة (وات)، رضوان الحربي، أنّ الحالة الصحية لصاحب المركب طبيعية وتمت معاينته وإخضاعه لبعض التحاليل وسيغادر لاحقا المستشفى.يشار الى ان الحرس البحري بالمنستير تلقى، مساء أمس الأربعاء، إشعارا من زوجة صاحب المركب أفادت من خلاله بفقدان الاتصال بزوجها ليتم توجيه خافرتين ودوريات ساحلية للبحث عنه رغم رداءة الطقس، علما وأنّ صاحب المركب مقيم في تونس منذ 2014 وله مكتب دراسات لبعث المشاريع والتنمية الدولية، بحسب رئيس منطقة الحرس البحري بالمنستير.