انطلاق أشغال مشروع تهيئة المنطقة الصناعية بسبيطلة من ولاية القصرين

Jeudi 09 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-09 16:07:29

- أعطى والي القصرين حسن الخديمي، عشية أمس الاربعاء، اشارة انطلاق أشغال مشروع تهيئة المنطقة الصناعية بمعتمدية سبيطلة المقدرة كلفتها بحولي 10 مليون دينار، منها 7 مليون دينار للربط بالشبكات الخارجية (التطهير والكهرباء والغاز والماء والهاتف) و3 مليون دينار للتهيئة الداخلية، وذلك وفق ما ذكره الرئيس المدير العام لشركة المركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين (الشركة المشرفة على المشروع) محسن بوثوري.وذكر بوثوري أن "المنطقة الصناعية بسبيطلة مبرمجة منذ سنة 2012 وتأخر انجازها لطول الاجراءات الادارية المتعلقة أساسا بتغيير صبغة الأرض من فلاحية الى صناعية، وهي تمتد على مساحة 20 هكتارا وتحتوي على 51 مقسما، ستوزع بين مشاريع صناعية وأخرى حرفية"، مبرزا أن "اشغال التهيئة ستمتد على 18 شهرا، ومن المؤمل أن تكون المنطقة الصناعية جاهزة قبل موفى سنة 2018".وأكدّ أنه "من شأن هذا المشروع أن يوفر البنية الأساسية الضرورية للمستثمرين الخواص بالجهة ويشجعهم على بعث مشاريعهم فضلا عن توفير حوالي 1000 موطن شغل".وذكر بوثوري بالمناسبة أن "أشغال تهيئة القسط الأول من المنطقة الصناعية بتالة، التي انطلقت خلال شهر فيفري 2016 على مساحة تقدر ب22 هكتار وبكلفة جملية قدرت ب11 مليون دينار، تتم بنسق حثيث وقد بلغت حاليا نسبة تقدم في الانجاز بحوالي 70 بالمائة، ومن المؤمل أن تستكمل خلال شهري جوان وجويلية المقبلين على أقصى تقدير".وابرز أنه "سيكون لهذه المنطقة دفع كبير للحركية الاقتصادية والصناعية بمنطقة تالة الزاخرة بالمواد الأولية والإنشائية على غرار الحجارة الرخامية والجيرية".