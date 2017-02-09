Meubles Intérieurs يتحصّل على تأشيرة هيئة السّوق الماليّة لدخول البورصة

Jeudi 09 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-09 11:42:36

- أعطت هيئة السوق المالية تاشيرتها لإدراج أسهم شركة الأثاث "موبل انتريور" بالسّوق الرئيسية لبورصة تونس.وسيتم ذلك من خلال عملية تفويت في جزء من حصة المساهمين الحاليين والمقدرة ب1 521 023 سهما (بقيمة اسمية بدينار واحد للسهم) تُمثل 36،1 المائة من رأس مال الشركة.وسيتم الادراج عبر عرض بسعر ثابت يتعلق ب304205 سهم للعموم، تمثّل نسبة 20 بالمائة من كامل العرض و23،99 بالمائة من العرض الموجه للعموم ونسبة 7،22 بالمائة من رأس مال "موبل انتريور" مركز على مستوى بورصة تونس للأوراق المالية.وتشمل عملية الادراج ايضا توظيف شامل يهمّ 964017 سهما لهيئات استثمار تمثّل نسبة 63،38 بالمائة من العرض الشامل ونسبة 76،01 بالمائة من العرض للعموم ونسبة 22،88 بالمائة من رأس مال الشركة، مركّز على مستوى الوسيط بالبورصة "مينا كابيتال بارتنرز".سوف يتمّ إجراء هذا التوظيف الشامل بنفس شروط السعر المعتمدة في العرض بسعر ثابت.كما سيتم في نفس الاطار توظيف خاصّ يهمّ 252801 سهم تمثّل نسبة 6 بالمائة من رأس مال الشركة من قبل الوسيط "مينا كابيتال بارتنرز".ويتمّ هذا التوظيف الخاص بنفس شروط السعر المعتمدة في العرض بسعر ثابت والتوظيف الشامل.وستنطلق عملية الاكتتاب يوم 20 فيفري الجاري وتتواصل الى يوم 6 مارس 2017 بدخول الغاية.يذكر أن شركة "موبل انتريور" نشأت منذ سنة 1988 وهي شركة متخصصة في وضْعِ وتصَوُّرِ وصناعة وترويج أثاث المكاتب.وبحوزتها قاعات عرض في كل من تونس العاصمة وباجة وصفاقس وسوسة.كما تتولى الشركة إدارة ثلاث قاعات عرض أخرى في الخارج، الأولى في العاصمة الجزائرية والثانية في طرابلس والثالثة في أبيدجان.