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Santé

احالة مشروع مراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم والطبيب الداخلي ومشروع مجلة الصحة الإثنين المقبل إلى الوزارات المعنية

Jeudi 09 Février 2017
بــاب نــات - ستحيل وزارة الصحة بداية من الأسبوع المقبل مشروع مجلة الصحة ومشروع القانون الأساسي للطبيب المقيم وللطبيب الداخلي، الذي شارفت مراجعته على الانتهاء، إلى وزارت المالية والعدل والتعليم العالي والبحث العلمي وينتظر عرضه على مجلس نواب الشعب في ظرف شهرين ، وفق ما أفاد به، مساء أمس الاربعاء، عميد كلية الصيدلة ورئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، علي الشاذلي.

وأوضح الشاذلي في تصريح لمراسلة (وات)، على هامش لقاء حواري حول المسؤولية الطبية بكلية الطب بالمنستير، أنّ الجديد في مشروع القانون الأساسي للطبيب المقيم وللطبيب الداخلي، الذي شارك في إعداده منذ 3 سنوات باعتباره مختصا في الطب الشرعي، يتمثل في تنصيصه على مفهوم المسؤولية الطبية بدون خطأ والمخاطر الطبية، والمضاعفات الطبية الناتجة عن المخاطر الطبية، حيث أنّ العديد من الأطباء يتم استدعائهم من أجل مخاطر طبية وليس من أجل أخطاء طبية.

و بيّن أنّ مشروع مجلة الصحة الذي يعد الأول من نوعه سيخرج العديد من الفصول من المجلة الجزائية على غرار ما هو معمول به في الدول الأخرى، باعتبار أنّ العمل الطبي فيه خصوصيات وهناك تدخلات طبية لا يمكن أن تدخل تحت طائلة المجلة الجزائية، علاوة على أنّ مجلة الصحة ستنص على ضرورة توجه الطبيب نحو التأمين وحق المريض في العلاج النوعي وفي التعويض، مشيرا إلى أنّه تم الانطلاق في العمل على انجاز هذه المجلة منذ 10 سنوات غير أنّ هذا المشروع تعطل.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء الحواري حول المسؤولية الطبية إثر ما يعرف "بقضية رضيع سوسة"، وقضية الطبيب المبنج بقابس، وقضية الطفلة التي شهدت حالتها مضاعفات إثر عملية نقل للدم في إحدى المصحات الخاصة، و تم التطرق خلاله إلى المسؤولية الطبية للفريق العلاجي من رئيس القسم إلى الطبيب المتربص في القطاعين العمومي والخاص، حسب ما ذكره عميد كلية الطب بالمنستير.



Publié le:2017-02-09 11:38:53

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1 de 1 commentaires pour l'article 138153

Lechef  (Tunisia)  |Jeudi 09 Février 2017 à 12h 12m |           
Voilà enfin on commence à avancer dans un secteur qui est sujet à plusieurs polémiques ces derniers temps et où les 12 millions d'habitants se comportent actuellement en connaisseurs en sciences médicales après une conversion rapide depuis 1 mois de 12 millions d'entraîneurs.
En fait, ceci est dans l'intérêt du médecin et du patient, puisqu'il serait possible de faire la distinction entre les maladresses _ qui pourraient toujours exister - dans tous les métiers par manque de vigilance et les autres cas non classés.
Le ministère de la santé assumera ainsi son entière responsabilité dans le manque des médicaments, d'outils et d'appareillage nécessaires au traitement et des complications qui pourraient apparaître suite à ces défaillances.
Le ministère sera aussi responsabilisé davantage suite aux manques d'effectifs et du personnel.

Il est in,concevable de continuer par faire travailler les internes et les résidents plus de 10 h / j et et plus de 36
heures à la file tous les 4 jours par manque de cadres.
Le code de travail et mise à part les 12 h de travail exigé pour les gardiens interdit un travail de plus de 2 h supplémentaires par jour payés pour les non fonctionnels.
Il est aussi légitime de pater les heures supplémentaires effectués par les internes et surtout les résidents comme tous les autres métiers. Ces stagiaires qui occupent des postes non fonctionnels devront être obligatoirement payés.
C'est la règle du jeu ! Chacun d'entre-nous y compris les ministères - qui devront allouer les budgets nécessaires pour confronter cette confusion totale- devrons assumer convenablement nos responsabilités.






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