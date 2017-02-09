ايقاف صاحب محل بمنوبة بتهمة ''اعداد محل لتعاطي لعبة ''بلانات وين''

Jeudi 09 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-09 11:32:59

- تمكن اعوان مركز الامن الوطني بمنوبة عشية امس الاربعاء، من الكشف عن محل سري باحد احياء مدينة منوبة، لممارسة لعبة "بلانات وين"، وهي لعبة رهان رياضي على الأنترنات غير مُرخّص فيها، وقد تم ايقاف صاحب المحل، وفق ما ذكره مصدر امني.واوضح نفس المصدر انه "على اثر معلومات سرية توفرت حول نشاط محل لممارسة لعبة 'بلانات وين'، تم تتبع تحركات المشبوه فيه والايقاع به متلبسا بتسلم النقود من احد حرفائه مقابل رهان على احدى المقابلات الرياضية العالمية، كما تم حجز الة الرهان وحاسوب محمول ومبلغ مالي هام".وتمت احالة المظنون فيه (البالغ من العمر 30 عاما) على التحقيق بتهمة "اعداد محل لتعاطي لعبة الميسر بطريقة غير قانونية"، في انتظار مقاضاته من اجل نفس التهمة التي يتورط فيها للمرة الثانية حيث سبق له ان ضبط بعنوان مختلف، لكنه غير المكان والمحل لممارسة نفس النشاط برهانات تتراوح بين بضعة دنانير واكثر من الف دينار، وفق ذات المصدر.