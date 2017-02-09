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Politique

الطاهر بن حسين يعلن السبت عن بعث حركة مستقبل تونس

Jeudi 09 Février 2017
بــاب نــات - يعقد الناشط الحقوقي والسياسي الطاهر بن حسين صباح السبت جلسة للإمضاء على القانون الأساسي لحركة مستقبل تونس .وعلى هامش هذه الجلسة ينضم مؤسسو الحركة ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام على أسباب هذه المبادرة وما يميز تأسيس حركة مستقبل تونس.





Publié le:2017-02-09 11:14:37

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2 de 2 commentaires pour l'article 138149

Almokh  (Tunisia)  |Jeudi 09 Février 2017 à 12h 10m |           
الإشتراك برطل معدنوس أو ما يقابله من الخضر حسب أسعار السوق المركزي يوم الإنخراط والمستقبل أخضر

Matouchi  (Tunisia)  |Jeudi 09 Février 2017 à 11h 24m |           
الإمضاء.....ب100 دينار...........ولا يقبل الشيك
ومستقبل تونس.....يسوى أكثر من 100د...............فلا تبخسوا وطنكم



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