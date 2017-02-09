Publié le:2017-02-09 11:14:37
الطاهر بن حسين يعلن السبت عن بعث حركة مستقبل تونس
Jeudi 09 Février 2017
بــاب نــات - يعقد الناشط الحقوقي والسياسي الطاهر بن حسين صباح السبت جلسة للإمضاء على القانون الأساسي لحركة مستقبل تونس .وعلى هامش هذه الجلسة ينضم مؤسسو الحركة ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام على أسباب هذه المبادرة وما يميز تأسيس حركة مستقبل تونس.
Publié le:2017-02-09 11:14:37
Publié le:2017-02-09 11:14:37
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