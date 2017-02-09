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Politique

توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين تونس وإيطاليا

Jeudi 09 Février 2017
بــاب نــات - في إطار زيارة الدّولة التي يقوم بها إلى إيطاليا، استهلّ رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، نشاطه في اليوم الثاني من هذه الزيارة، بالإشراف على اجتماع مجلس الأعمال التونسي الإيطالي.
وأكّد رئيس الدولة، بهذه المناسبة، على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين والاستفادة من فرص الشراكة والتعاون المتاحة بين الجانبين، منوّها بالمشاركة الإيطالية المتميّزة في المؤتمر الدّولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس، الذي انعقد في شهر نوفمبر 2016، داعيا الفاعلين الاقتصاديّين الإيطاليّين والتونسيين لبعث مشاريع مشتركة والانخراط بشكل أوسع في إنجاز مشاريع استثمارية وتنموية خصوصا في المناطق الداخلية للبلاد في ضوء التحسّن الملحوظ لمناخ الأعمال بتونس وشروع الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية وإقرار حزمة من التّشجيعات والضمانات في مجلة الاستثمار الجديدة.

إثر ذلك، أشرف رئيس الجمهورية على حفل توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين تونس وإيطاليا، وقّعها عن الجانب التونسي كلّ من وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، وسلمى اللومي، وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، وعن الجانب الإيطالي Angelino Alfano وزير الخارجية والتعاون الدولي، وGian Luca Galletti وزير البيئة، وDorina Bianchi كاتبة الدولة للأملاك والشؤون الثقافية والسياحة.
وتغطي اتفاقيات التعاون مجالات : التعاون المالي والفني، الثقافة والتربية والتكوين والبحث، الصحة والعلوم الطبية، النقل البري للأشخاص والبضائع، التغير المناخي والتنمية المستديمة والطاقات المتجددة، والسياحة.

وفي نقطة صحفية مشتركة، أكّد وزير الشؤون الخارجية على أنّ زيارة رئيس الجمهورية إلى إيطاليا حقّقت أهدافها المرجوة ومكنت من إضفاء مزيد من الزخم والديناميكية على العلاقات السياسية بين البلدين وساهمت في دفع وتعزيز مسيرة التعاون بينهما وهو ما يعكسه مضمون المقابلات التي أجراها رئيس الدولة مع سامي المسؤولين الإيطاليين وأهمية الاتفاقيات التي تمّ التوقيع عليها وخاصة في المجال المالي والفني.






Publié le:2017-02-09 10:05:02

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