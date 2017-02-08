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Justice

فتح بحث إثر اعتداء رقيب بالسجن المدني ببرج العامري على اثنين من زملائه بواسطة آلة حادة

Mercredi 08 Février 2017
بــاب نــات - أفاد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، والناطق الرسمي باسمها، القاضي سامي صمادحي، مساء الاربعاء، بأنه تم فتح بحث على مستوى وكالة الجمهورية بالمحكمة على خلفية اعتداء رقيب بالسجن المدني ببرج العامري (ولاية منوبة) الليلة الماضية على اثنين من زملائه بواسطة آلة حادة.

وذكر الناطق الرسمي في تصريح مساء اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن "واقعة الاعتداء جدت ليلة أمس الثلاثاء بالسجن المذكور أثناء قيام عوني السجون المتضررين بعملهما"، مشيرا إلى أن "المعتدي، وهو من المنتدبين حديثا، اعتدى عند انتهاء فترة عمله بواسطة آلة حادة على زميليه، وأصاب الاول على مستوى الوجه، في حين تعرض العون الثاني إلى ثلاثة إصابات طالت الوجه والرقبة والكتف".

وأضاف صمادحي أنه تم حجز الآلة الحادة، ووضع العون المعتدي بحالة احتفاظ على ذمة الأبحاث التي عهد بها إلى فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة طبربة (ولاية منوبة).
من جهة أخرى، نفى الناطق الرسمي باسم ابتدائية منوبة، ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي حول خلفية المعتدي ودوافع ارتكابه للاعتداء، لكنه استدرك قائلا "الدوافع وخلفية الاعتداء، لا يزالان محل بحث في الوقت الحالي".
يذكر أن وزير العدل، غازي الجريبي، كان قد عاد بعد ظهر اليوم الاربعاء العريف أول بالسجون والإصلاح الأكثر تضررا من الاعتداء (3 إصابات)، المقيم حاليا بالمستشفى "للاطمئنان على صحته، والرفع من معنوياته، وشكره على ما يبذله وزملاؤه من تضحيات في عملهم اليومي بالوحدات السجنية"، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي للوزارة.



Publié le:2017-02-08 21:21:21

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1 de 1 commentaires pour l'article 138140

Kerker  (France)  |Mercredi 08 Février 2017 à 22h 24m |           
إنّ ما يحصل في كواليس رجال "الأمن الدّاخلي" من فساد لا يمكن التّفطّن به إلاّ بوضع أدمغة ذو شهائد عليا تراقبهم بحنكة و صرامة. يجب تقليص أعداد رجال الأمن و الرفع من مستوى المنخرطين فيه بالإعتماد على التّقنيات الجديدة لضمان الأمن . إنّي ما أعلمه ممّن اهتدوا و استقالوا من مهنهم أنّها الغاب بوحوشها ، لا دين لهم و لامبادئ ، لا يعلمون بأنّ الله يرى ، يحتقرون و يستفزّون بعضهم ويحتقرون و يغتصبون العادلين و المهتدين منهم، الّذين يرفضون فعل الشّر و يصدّون
العبث بأجساد الأسرى و المسجونين٠ الله المستعان على ما يعملون و يصفون ، الله المستعان على ما يعملون و يصفون ، الله المستعان على ما يعملون و يصفون،، الله أكبر على من طغى و تجبّر.



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