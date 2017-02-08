فتح بحث إثر اعتداء رقيب بالسجن المدني ببرج العامري على اثنين من زملائه بواسطة آلة حادة

Mercredi 08 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-08 21:21:21

- أفاد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، والناطق الرسمي باسمها، القاضي سامي صمادحي، مساء الاربعاء، بأنه تم فتح بحث على مستوى وكالة الجمهورية بالمحكمة على خلفية اعتداء رقيب بالسجن المدني ببرج العامري (ولاية منوبة) الليلة الماضية على اثنين من زملائه بواسطة آلة حادة.وذكر الناطق الرسمي في تصريح مساء اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن "واقعة الاعتداء جدت ليلة أمس الثلاثاء بالسجن المذكور أثناء قيام عوني السجون المتضررين بعملهما"، مشيرا إلى أن "المعتدي، وهو من المنتدبين حديثا، اعتدى عند انتهاء فترة عمله بواسطة آلة حادة على زميليه، وأصاب الاول على مستوى الوجه، في حين تعرض العون الثاني إلى ثلاثة إصابات طالت الوجه والرقبة والكتف".وأضاف صمادحي أنه تم حجز الآلة الحادة، ووضع العون المعتدي بحالة احتفاظ على ذمة الأبحاث التي عهد بها إلى فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة طبربة (ولاية منوبة).من جهة أخرى، نفى الناطق الرسمي باسم ابتدائية منوبة، ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي حول خلفية المعتدي ودوافع ارتكابه للاعتداء، لكنه استدرك قائلا "الدوافع وخلفية الاعتداء، لا يزالان محل بحث في الوقت الحالي".يذكر أن وزير العدل، غازي الجريبي، كان قد عاد بعد ظهر اليوم الاربعاء العريف أول بالسجون والإصلاح الأكثر تضررا من الاعتداء (3 إصابات)، المقيم حاليا بالمستشفى "للاطمئنان على صحته، والرفع من معنوياته، وشكره على ما يبذله وزملاؤه من تضحيات في عملهم اليومي بالوحدات السجنية"، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي للوزارة.