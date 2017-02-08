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Economie

وزارة التجهيز تعلن عن طلب عروض لتعصير الطرقات ب72 بلدية موزعة على 24 ولاية

Mercredi 08 Février 2017
بــاب نــات - تبعا للقرار المعلن عنه من طرف السيّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في 28 سبتمبر 2016 بتكليف وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بانجاز برنامج تعصير الطرقات البلدية الذي يخص في مرحلته الأولى التدخل ب72 بلدية بحساب 3 بلديات من كل ولاية ( بلدية كبرى ،بلدية متوسطة وبلدية صغرى) وذلك لتحسين ظروف العيش داخل المناطق البلدية ، تم يوم الأربعاء 08 فيفري 2017 الإعلان عن طلب عروض من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني المكلفة بالانجاز بخصوص أشغال تعصير الطرقات والتنوير العمومي وغراسة الأشجار ب72 بلدية موزعة على 24 ولاية .

وتبلغ الكلفة الجملية لهذا البرنامج في مرحلته الأولى 216 مليون دينار ممولة من ميزانية الدولة وحددت آجال الانجاز بستة أشهر لكل قسط على أن تنطلق الأشغال فعليا خلال ماي 2017 .




Publié le:2017-02-08 20:49:49

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