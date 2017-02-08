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Politique

رئيس البرلمان يؤكد أهمية الاستفادة من خبرات لجنة البندقية في صياغة القوانين

Mercredi 08 Février 2017
بــاب نــات - أكد رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، أهمية مزيد تعزيز التعاون مع "لجنة البندقية"، والاستفادة من تجاربها وخبراتها على مستوى صياغة القوانين والاستشارات التشريعية.

وبين الناصر، لدى استقباله عشية الأربعاء، رئيس اللجنة الأوروبية للديمقراطية عبر القانون المعروفة باسم "لجنة البندقية"، جياني بوكيتشيو، ومدير مكتب مجلس أوروبا بتونس، ويليام ماسولان، أن "البرلمان يشرع للمستقبل، ويعمل على صناعة قوانين جيدة تؤسس لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في جميع أوجه الحياة وتعمل على بناء مؤسسات قوية وصلبة تكون ضمانة لحماية حقوق الأجيال القادمة، بعيدا عن التسرع والارتجال"، وفق ما نقله بلاغ إعلامي للبرلمان.
من جانبه، ووفق المصدر ذاته، أكد رئيس لجنة البندقية، أن "البرلمان التونسي نجح في بناء رصيد تشريعي مهم، عبر التصديق على عديد القوانين، على غرار المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وقانون البلديات"، مبرزا أاهمية ما يبذله المجلس من جهود بغية الإعداد الجيد للقوانين قبل المصادقة عليها.
يذكر أن اللقاء تم بحضور النائب عماد الخميري، رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، والنائبة صبرين قوبنطيني، مساعدة رئيس المجلس المكلفة بالعلاقات الخارجية.




Publié le:2017-02-08 23:06:01

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