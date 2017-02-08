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Economie

نمو بـ 6ر8 بالمائة في حركة المسافرين على متن الخطوط التونسية

Mercredi 08 Février 2017
بــاب نــات - تطورت حركة المسافرين، خلال شهر جانفي 2017، بنسبة 6ر8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، وذلك حسب بلاغ أصدرته، اليوم، الخطوط التونسية.

وتطورت الحركة التجارية إجمالا من 452ر221 إلى 555ر240 مسافرا، نتيجة تنامي حركة العمرة بالأساس، إذ تضاعفت الحركة التجارية غير المنتظمة للمسافرين باكثر من 34 مرة من 205 مسافرين سنة 2016 إلى 6977 مسافرا خلال نفس الفترة من 2017 كما تضاعفت الحركة التجارية الإضافية باكثر من 8 مرات (من 595 الى 5096 مسافرا) فيما بلغت نسبة ارتفاع الحركة التجارية المنتظمة 5ر3 بالمائة.
أما على مستوى الأسواق المتعامل معها، سجلت الخطوط التونسية تطورا في نشاط الأسواق الأوروبية التي تستحوذ على 8ر73 بالمائة من النشاط التجاري الإجمالي بنسبة 9ر4 بالمائة.
وتطور، بالتوازي، نشاط الأسواق في بقية الدول (العربية السعودية وتركيا ولبنان ومصر) بنسبة تقدر بـ 1بالمائة، كما بلغ عدد المسافرين على خط مونتريال 2462 خلال جانفي 2017 وسجلت الخطوط التونسية انخفاضا في نشاط الأسواق الإفريقية بنسبة 4ر8 بالمائة.



Publié le:2017-02-08 20:05:17

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1 de 1 commentaires pour l'article 138134

Naimou  (France)  |Mercredi 08 Février 2017 à 21h 04m |           
Vivement l'open skay parce que avec les tarifs de tunis air ils vonts mettre la clé sous la porte



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