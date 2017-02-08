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Politique

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل ممثلين عن نقابات الأطباء

Mercredi 08 Février 2017
بــاب نــات - استقبل رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، بعد ظهر اليوم الأربعاء ممثلين عن نقابات الأطباء الاستشفائيين الجامعيين وأطباء الصحة العمومية وأطباء القطاع الخاص يتقدمهم كاتب عام نقابة أطباء الاختصاص فوزي الشرفي، وذلك بحضور السيد سهيل العلويني رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، ومجموعة من النواب الاطباء ممثلين عن مختلف الكتل النيابية.

واستمع رئيس المجلس إلى مطالب الهياكل النقابية للأطباء والصيادلة، مبرزا انشغال البرلمان ومتابعته للأزمة القائمة على مستوى قطاع الصحة وما تبعها من إضرابات.
وبيّن ان قطاع الصحة هو قطاع حيوي واستراتيجي، مبرزا أهمية دوره في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق السلم الاجتماعي والرفاه المجتمعي.
من جانبهم عبر أعضاء الوفد عن مطالبتهم السلطة التنفيذية باستعجال سن قانون خاص بالمسؤولية الطبية يحترم حقوق المريض ويراعي خصوصية مهنة الطب، مؤكدين ان هذا المطلب القديم تأكدت صبغته الاستعجالية بعد ما تعرّض إليه بعض الأطباء مؤخرا من ايقافات قبل ثبوت الخطأ الطبي.
وأعرب رئيس المجلس عن استعداد السلطة التشريعية لايلاء مشروع القانون المشار إليه الأهمية والأولوية التي يستحقها فور إحالته على المجلس من قبل الحكومة.



Publié le:2017-02-08 19:57:03

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