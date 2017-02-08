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وزير الدفاع الوطني يتفقد المصحة العسكرية متعددة الاختصاصات بالكاف

Mercredi 08 Février 2017
بــاب نــات - تفقد وزير الدفاع الوطني، فرحات الحرشاني، اليوم الأربعاء، المصحة العسكرية متعددة الإختصاصات بالكاف، حيث استمع إلى بيانات حول سير العمل بمختلف أقسامها، والتي تجاوز عدد العيادات بها 9700 عيادة منذ انطلاق العمل بالمصحة وإلى اليوم، وذلك بمناسبة زيارة أداها إلى ولاية الكاف في نطاق إحياءال ذكرى التاسعة والخمسين لأحداث ساقية سيدي يوسف.

يشار إلى أن مشروع المصحة متعددة الاختصاصات بالكاف، أنجز سنة 2016 بكلفة جملية بلغت 1.600 مليون دينار، في إطار تقريب الخدمات والرعاية الصحية لفائدة العسكريين وعائلاتهم ومتساكني ولايات الكاف، وجندوبة، وسليانة.
كما أدى الحرشاني، وفق بلاغ لوزارة الدفاع، زيارة إلى الفوج 14 مشاة ميكانيكية بالكاف، واطلع على سير العمل به وعلى ظروف عيش أفراده، وتفقد جاهزية مختلف تشكيلاته، موصيا بملازمة اليقظة ومزيد الحذر بهدف إحكام التصدي للإرهاب.
كما شدد على "ضرورة التأهب الدائم وعدم التراخي في القيام بالواجب".



Publié le:2017-02-08 22:05:18

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