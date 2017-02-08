وزير الدفاع الوطني يتفقد المصحة العسكرية متعددة الاختصاصات بالكاف

يشار إلى أن مشروع المصحة متعددة الاختصاصات بالكاف، أنجز سنة 2016 بكلفة جملية بلغت 1.600 مليون دينار، في إطار تقريب الخدمات والرعاية الصحية لفائدة العسكريين وعائلاتهم ومتساكني ولايات الكاف، وجندوبة، وسليانة.
كما أدى الحرشاني، وفق بلاغ لوزارة الدفاع، زيارة إلى الفوج 14 مشاة ميكانيكية بالكاف، واطلع على سير العمل به وعلى ظروف عيش أفراده، وتفقد جاهزية مختلف تشكيلاته، موصيا بملازمة اليقظة ومزيد الحذر بهدف إحكام التصدي للإرهاب.
كما شدد على "ضرورة التأهب الدائم وعدم التراخي في القيام بالواجب".
Publié le:2017-02-08 22:05:18
Par:Sly (Tunisia )
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