تونس تحتضن المنتدى الإفريقي للأعمال

Mercredi 08 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-08 21:02:09

- اعلن وزير الصناعة والتجارة، زياد العذاري، الاربعاء، ان تونس ستحتضن خلال الفترة القادمة المنتدى الإفريقي للأعمال دون ان يقدم تفاصيلا حول تاريخ انعقاده.وقال في تصريح ل(وات) على هامش جلسة استماع عقدتها لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة الخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب "إن الوزارة تعكف منذ اشهر على الاعداد لهذا المنتدى الذي يندرج في اطار سياسة حكومة الوحدة الوطنية الرامية الى التوجه نحو الأسواق الواعدة خاصة منها السوق الإفريقية لأهمية الإمكانيات للتعاون التجاري بين تونس والقارة الافريقية".ويشارك في المنتدى، الذي سينتظم بدعم من الصندوق العربي للتنمية في إفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية، أهم رجال الأعمال والفاعلين الاقتصادين والتجاريين في القارة الافريقية.واكد "ان تونس بصدد مواصلة العمل على الانخراط في السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا (الكوميسا)،خاصة بعد ان صادقت البلدان المنضوية تحت هذا الفضاء، اندماج تونس في هذا الفضاء، في اخر اجتماع لها في مدغشقر".وذكر بقرار الحكومة الرامي الى فتح خمسة مكاتب للتمثيلية التجارية لتونس في خمس دول إفريقية خلال سنة 2017 مضيفا بالقول "نحن بصدد اختيار الدول التي ستحتضن هذه المكاتب.