جمعية القضاة تدعو القضاة المتعهدين بقضية وفاة الرضيع بالمستشفى الجامعي إلى عدم الخضوع للضغوطات

وعبرت الجمعية في بيان لها اليوم الاربعاء عن استنكارها الشديد لما اعتبرته ب"حملة الضغوطات القصوى التي طالت القضاة المتعهدين بالقضية في نطاق مسؤولياتهم القضائية وبناء على شكاية قدمت في الغرض".
كما نددت بـ"الدعوات" التي أطلقت عبر بعض المنابر الاعلامية لتدخل وزير العدل في سير القضية، محذرة من خطورتها في تقويض مقومات القضاء المستقل ومن أي تدخل في القضية سواء بالضغط المباشر أو غير المباشر.
Publié le:2017-02-08 19:35:35
Par:langdevip (France )
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