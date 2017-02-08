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Economie

سمير الطيب: فتح نقاط بيع من المنتج للمستهلك للحد من ارتفاع اسعار الخضر

Mercredi 08 Février 2017
بــاب نــات - أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، ان نقطة للبيع بالتفصيل من المنتج الى المستهلك تم فتحها الاربعاء بمنطقة الوردية من تونس العاصمة للحد من ارتفاع اسعار الخضر.
واوضح، في جلسة استماع عقدتها الاربعاء لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب، ان هذا الفضاء سيوفر الطماطم ب 500ر1 دينار للكغ والفلفل في حدود 5ر2 د للكغ.

وتشهد اسعار الخضر، خلال هذه الفترة، ارتفاعا هاما لم تشهده من قبل، ولا سيما اسعار الفلفل والطماطم التي تجاوزت على التوالي 4 و3 دنانير.
وقد وصلت نسبة ارتفاع الاسعار حسب الانزلاق السنوي بالنسبة للخضر الطازجة الى 17 بالمائة خلال شهر جانفي 2017 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 وفق ما نشره المعهد الوطني للاحصاء اليوم.

وقال الطيب "إن الوزارة تعتزم قريبا فتح نقطتين واحدة بأريانة واخرى منوبة على أن يتم تعميمها على جهات البلاد مبرزا ان الهدف يتمثل في تزويد المواطنين بمنتوجات بأسعار مقبولة.
وأقر عضو الحكومة، بأن انقطاع المنظومات بين الانتاج والتصنيع قد ادى الى ضعف مستوى التصرف في الانتاج باعتبار ان قطاع الصناعات الغذائية ليس ضمن اشراف وزارة الفلاحة.

واعتبر أن تسجيل فوائض هامة في الانتاج في مستوى بعض المنتوجات الفلاحية يتطلب تغيير الخارطة الفلاحية لتكون مرتكزة على التحويل والتصدير وهو ما يستدعي احداث وحدات للتحويل بمناطق الانتاج.
وأوضح أن وزارته تعكف على تنفيذ برنامج اصلاح هيكلي يرمي الى احداث ادارة عامة للنهوض بالصادرات الفلاحية وديوان خاص بالغابات ومندوبية عامة للصيد البحري.

Publié le:2017-02-08 20:08:01

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