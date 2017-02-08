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Economie

الخطوط التونسية تفتح عمليات البيع لخط توزر- باريس

Mercredi 08 Février 2017
بــاب نــات - انطلقت الخطوط التونسية، بداية من اليوم الاربعاء، في بيع التذاكر بالنسبة لخط توزر/باريس وفقا للتعريفات الخاصة بالموسم الصيفي 2017 حسب ما اعلنت عنه الناقلة الوطنية في بلاغ لها الاربعاء.

وبينت ان عمليات البيع والحجز متاحة على موقعها على شبكة الانترنات وفي نقاط البيع التابعة لها وكذلك في وكالات الأسفار المصادق عليها مشيرة الى ان رحلاتها على هذا الخط مبرمجة أيام الثلاثاء والخميس.




Publié le:2017-02-08 18:54:00

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