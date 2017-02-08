لقاء مرتقب صباح غد الخميس بين رئيس الحكومة وممثلين عن تنسيقية الهياكل الطبية

Mercredi 08 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-08 17:36:34

- أفاد كاتب عام اتحاد أطباء الاختصاص والممارسة الحرة فوزي الشرفي اليوم الاربعاء ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيجتمع صباح يوم غد الخميس بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، بممثلين عن تنسيقية الهياكل الطبية للتفاوض بشأن مطالب الأطباء.وقال الشرفي في تصريح اعلامي خلال مسيرة نظمها أطباء الصحة العمومية والقطاع الخاص، ان مقابلة جمعت إبان هذه المسيرة ممثلين عن تنسيقية الهياكل الطبية بمدير ديوان رئيس الحكومة الهادي الماكني الذي أكد لهم تفهم رئيس الحكومة لجميع مطالب الاطباء وللوضع الحساس الذي يمرون به.ورفض عدد هام من الاطباء المشاركين في المسيرة التي انطلقت من أمام كلية الطب بتونس قبل ان تتحول إلى تجمع احتجاجي بمحيط رئاسة الحكومة بالقصبة، مغادرة ساحة القصبة إلى حين الحصول على تطمينات واضحة بخصوص اطلاق سراح زميلهم الطبيب سليم الحمروني الموقوف منذ يوم الجمعة الماضي بسبب وفاة مريض إثر خطا في نوعية الدم المنقول اليه.وطالب المحتجون الذين ناهز عددهم وفق ما أفاد به مصدر أمني (وات) حوالي 3 ألاف شخص، بضرورة التسريع في تمرير مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنظار مجلس نواب الشعب في أجل لا يتجاوز الشهر.وشددوا على رفضهم للإيقافات التي طالت عدد من الأطباء قبل ان تدلي التحقيقات القضائية والاختبارات الفنية المختصة بنتائج عملها، مؤكدين في المقابل انهم ليسوا فوق المحاسبة ولا فوق القانون ولكن يجب التثبت قبل الاتهام.ودعوا السلطة القضائية والنيابة العمومية إلى الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة الطبية عند تطبيقها للمجلة الجزائية الى حين سن قانون المسؤولية الطبية.ومن جهتهم أفاد عدد من الاطباء الشبان من أطباء داخليين وأطباء مقيمين وأطباء في الطور التكميلي، في تصريحات ل(وات) انهم متمسكون بلقاء وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة من أجل النظر في مطلبهم الأساسي المتمثل في وضع قانون أساسي خاص بالأطباء المتربصين لاسيما وانهم يمثلون "حاضر ومستقبل القطاع الصحي في تونس"، وفق تعبيرهم، معلنين انهم سينظمون للغرض صباح يوم غد الخميس وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بالعاصمة.تونس 8 فيفري 2017 (وات) - أفاد كاتب عام اتحاد أطباء الاختصاص والممارسة الحرة فوزي الشرفي اليوم الاربعاء ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيجتمع صباح يوم غد الخميس بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، بممثلين عن تنسيقية الهياكل الطبية للتفاوض بشأن مطالب الأطباء.وقال الشرفي في تصريح اعلامي خلال مسيرة نظمها أطباء الصحة العمومية والقطاع الخاص، ان مقابلة جمعت إبان هذه المسيرة ممثلين عن تنسيقية الهياكل الطبية بمدير ديوان رئيس الحكومة الهادي الماكني الذي أكد لهم تفهم رئيس الحكومة لجميع مطالب الاطباء وللوضع الحساس الذي يمرون به.ورفض عدد هام من الاطباء المشاركين في المسيرة التي انطلقت من أمام كلية الطب بتونس قبل ان تتحول إلى تجمع احتجاجي بمحيط رئاسة الحكومة بالقصبة، مغادرة ساحة القصبة الى حين الحصول على تطمينات واضحة بخصوص اطلاق سراح زميلهم الطبيب سليم الحمروني الموقوف منذ يوم الجمعة الماضي بسبب وفاة مريض إثر خطا في نوعية الدم المنقول اليه.وطالب المحتجون الذين ناهز عددهم وفق ما أفاد به مصدر أمني (وات) حوالي 3 ألاف شخص، بضرورة التسريع في تمرير مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنظار مجلس نواب الشعب في أجل لا يتجاوز الشهر.وشددوا على رفضهم للإيقافات التي طالت عدد من الأطباء قبل ان تدلي التحقيقات القضائية والاختبارات الفنية المختصة بنتائج عملها، مؤكدين في المقابل انهم ليسوا فوق المحاسبة ولا فوق القانون ولكن يجب التثبت قبل الاتهام.ودعوا السلطة القضائية والنيابة العمومية إلى الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة الطبية عند تطبيقها للمجلة الجزائية الى حين سن قانون المسؤولية الطبية.ومن جهتهم أفاد عدد من الاطباء الشبان من أطباء داخليين وأطباء مقيمين وأطباء في الطور التكميلي، في تصريحات ل(وات) انهم متمسكون بلقاء وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة من أجل النظر في مطلبهم الأساسي المتمثل في وضع قانون أساسي خاص بالأطباء المتربصين لاسيما وانهم يمثلون "حاضر ومستقبل القطاع الصحي في تونس"، وفق تعبيرهم، معلنين انهم سينظمون للغرض صباح يوم غد الخميس وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بالعاصمة.وللاشارة تتكون تنسيقية الهياكل الطبية من عمادة الاطباء وأطباء الأسنان ونقابة اطباء اسنان تونس ونقابة أطباء القطاع الخاص واتحاد أطباء الاختصاص ونقابة اطباء الاستشفائيين والجامعيين ونقابة أطباء القطاع العام وجمعية اطباء الاسنان وجمعية الاطباء الداخليين والمقيمين.