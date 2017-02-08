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Politique

سعيد العايدي: سميرة مرعي كاذِبة والسياسة أخلاق ومبادئ واحترام

Mercredi 08 Février 2017
بــاب نــات - اتهم وزير الصحة السابق سعيد العايدي، تصريحات وزيرة الصحة سميرة مرعي "بالكذب ومغالطة الرأي العام" وذلك في رده على ما كانت قد أدلت بها أمس خلال استضافتها في برنامج ميدي شو، على اذاعة موزاييك وقولها إنها "لم تجد استراتيجيا واضحة في وزارة الصحة حين تسلمت الوزارة".

واعتبر العايدي خلال استضافته في نفس البرنامج اليوم أنه تفاجأ بما ادّعته وزيرة الصحة وما نسبته من انجازات لنفسها، مؤكد أنهمن شرع في العمل على قانون المسؤولية الطبية منذ كان في هو في الوزارة، وأن حادثة شبيهة بحادثة مستشفى سوسة حصلت مع طبيبة مقيمة واستقبلها حينها "دون أن ينشر صورا على الفايسبوك" حسب تعبيره. كما أكد أن مرعي ليست من غيّر قانون انتداب أطباء اختصاص في المستشفيات الجامعية كما ادّعت بل هو الذي قام بتغييره بتاريخ 4 أوت 2016.

كما تطرق العايدي إلى ما يحدث داخل وزارة الصحة من إعادة لعدد من المسؤولين الذين عزلهم و "لم يقوموا بدور شفاف في قضية اللوالب القلبية التي نسيت" إلى مناصبهم حسب قوله، وطلب من رئيس الحكومة أن يفتح تحقيقا ويراجع هذه التعيينات صلب الوزارة.


وقال العايدي "السياسة أخلاق ومبادئ واحترام.. وأنا أرد اليوم على ادعائها لأن قطاع الصحة يهمني كسياسة بلاد تضمن السلم الإجتماعي، ودفاعا على تواصل واستمرارية الدولة".




Publié le:2017-02-08 15:01:06

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