Publié le:2017-02-08 14:53:55
صفاقس: إشارات ضوئية للسيارات ذات الأولوية
Mercredi 08 Février 2017
بــاب نــات - تنظم بلدية صفاقس يوم غد الخميس 09 فيفري 2017 تجربة تتمثل في احداث اشارات ضوئية بطريق المهدية (كتجربة نموذجية) لفائدة السيارات ذات الأولوية مثل سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف الخاصة والعمومية وكذلك الحافلات بالتعاون مع الشركة الجهوية للنقل بصفاقس وذلك بهدف فسح المجال لها للعبور وكذلك تنظيما لحركة المرور بالمدينة.
Publié le:2017-02-08 14:53:55
Publié le:2017-02-08 14:53:55
cadre-4029d97f0b153723c109aa79dd7b6f70-2017-02-08 14:53:55
En continu
- 08:35 سنة سجنا في حق وليد زروق
- 07:45 الأطباء في إضراب عام
- Hier 23:45 صابر الوسلاتي: الله يرحمك يا بلعيد الكلهم ول
- Hier 23:01 نحو 2000 عارض و زائر يشاركون في الصالون الدو
- Hier 22:12 الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة: الرضيع ولد
- Hier 21:54 صابر الوسلاتي : سفير فرنسا سيترشح للانتخابات
- Hier 19:16 الهاشمي الحامدي يتوعد ترامب ويوجه إليه رسالة
- Hier 19:09 تدشين ساحة شكرى بلعيد ... مواقف ناقدة للاخر
- Hier 19:04 مدنين: ترحيل مهاجرين اثنين من غانا إلى بلدهم
- Hier 18:48 رئيس الجمهورية يبحث مع محمد الناصر الإجراءا
- Hier 17:30 محمد كحلون يتسلم من رئيس الدولة أوراق اعتما
- Hier 17:27 رئيس الجمهورية يجدد في لقائه بالطبوبي دعمه ل
- Hier 17:24 وزارة البيئة ستوقف التعامل مع الشركة المختص
- Hier 17:22 جولة في صفحات المواقع الاخبارية الالكترونية
- Hier 17:21 سيغما كونساي: الغنوشي وحافظ السبسي في طليعة
- Hier 17:17 تحرك احتجاجي لقدماء الطلبة المفروزين وإيقاف
- Hier 17:13 هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين لم تتلق
- Hier 17:10 وزارة التربية: اختبارات السداسي الثاني للسنة
- Hier 17:07 رياض المؤخر: 15 فيفرى موعد احالة مشروع مجلة
Indicateurs Banque Centrale
Tunis
Où nous suivre
(162452) حافظ قائد السبسي في مشهد مخزي .
(143419) والدة الطفل ربيع: منير بن صالحة ا
(126491) صحفية قناة ''العربي اليوم'' تحرج م
(121994) لقد فضحتنا بعثة العار .. مواقع عرب
(116748) سمير الوافي يتحول الى ''حزاز'' وسط
(109458) ترحاب شعبي بمنصف المرزوقي خلال مشا
(109228) اطار امني: من المفروض ان يكون م
(102967) محمد عبّو: تحميل النهضة مسؤولية ال
(102397) علاقة الطبوبي بالنهضة و حقيقة الهو
Par:Hassine Hamza (Tunisia )
Sur: رضا بلحاج: الزرقوني ليس محايدا وكان يتردد يوميا على مقر النداء