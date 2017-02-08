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صفاقس: إشارات ضوئية للسيارات ذات الأولوية

Mercredi 08 Février 2017
بــاب نــات - تنظم بلدية صفاقس يوم غد الخميس 09 فيفري 2017 تجربة تتمثل في احداث اشارات ضوئية بطريق المهدية (كتجربة نموذجية) لفائدة السيارات ذات الأولوية مثل سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف الخاصة والعمومية وكذلك الحافلات بالتعاون مع الشركة الجهوية للنقل بصفاقس وذلك بهدف فسح المجال لها للعبور وكذلك تنظيما لحركة المرور بالمدينة.




Publié le:2017-02-08 14:53:55

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