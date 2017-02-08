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كريم الغربي لطبيبة: الطبّة ما يحطّوش صغارهم في كراذن أما أولاد الناس ما يسالش

Mercredi 08 Février 2017
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بــاب نــات - انتقد الممثل كريم الغربي مواقف الأطباء من حادثة وفاة رضيع وتسليمه الى أهله في " علبة كرتونية".

وقال كريم الغربي في برنامج " امور جدية "موجها كلامه للطبيبة "''الطبّة ما يحطّوش صغارهم في كراذن أما أولاد الناس ما يسالش.
ورفضت الطبيبة الرد على كريم الغربي قائلة " بان هذا الامر يتعداني ولا اريد الرد عليه".






Publié le:2017-02-08 13:42:46

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