كريم الغربي لطبيبة: الطبّة ما يحطّوش صغارهم في كراذن أما أولاد الناس ما يسالش

Mercredi 08 Février 2017

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بــاب نــات





Publié le:2017-02-08 13:42:46

- انتقد الممثل كريم الغربي مواقف الأطباء من حادثة وفاة رضيع وتسليمه الى أهله في " علبة كرتونية".وقال كريم الغربي في برنامج " امور جدية "موجها كلامه للطبيبة "''الطبّة ما يحطّوش صغارهم في كراذن أما أولاد الناس ما يسالش.ورفضت الطبيبة الرد على كريم الغربي قائلة " بان هذا الامر يتعداني ولا اريد الرد عليه".