كريم الغربي لطبيبة: الطبّة ما يحطّوش صغارهم في كراذن أما أولاد الناس ما يسالش
Mercredi 08 Février 2017 video
بــاب نــات -
انتقد الممثل كريم الغربي مواقف الأطباء من حادثة وفاة رضيع وتسليمه الى أهله في " علبة كرتونية".
وقال كريم الغربي في برنامج " امور جدية "موجها كلامه للطبيبة "''الطبّة ما يحطّوش صغارهم في كراذن أما أولاد الناس ما يسالش.
ورفضت الطبيبة الرد على كريم الغربي قائلة " بان هذا الامر يتعداني ولا اريد الرد عليه".
Par:Hassine Hamza (Tunisia )
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