مركز صنع الآلات المقومة للأعضاء بمنوبة يواجه صعوبات تنعكس سلبا على مستوى الخدمات المسداة للمستفيدين بالأطراف المعوضة

Mercredi 08 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-08 13:29:48

- يواجه مركز صنع الآلات المقومة للأعضاء بمنوبة التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عددا من الإشكاليات والصعوبات التي تنعكس سلبا على مستوى خدماته المسداة للمستفيدين بالأطراف المعوضة من ذوي الإعاقات البدنية ومبتوري الأعضاء.واستعرض المدير العام المساعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الهادي بوكر بمناسبة زيارة أداها صبيحة اليوم الاربعاء إلى المركز وزراء الشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوظيفة العمومية والحكومة ومكافحة الفساد، جملة الإشكاليات المطروحة والصعوبات التي تنعكس على سير عمل هذه المؤسسة وتؤثر على توفير الأطراف الاصطناعية العليا والسفلى وآلات تقويم اعوجاج العمود الفقري والأحزمة وشدادات الأحذية الطبية التي يتولى المركز تصنيعها منذ تاريخ احداثه في 27 فيفري 1995 ويشهد المركز نقصا فادحا في الاطار التقني أمام صعوبة تعويض الاطارات المحالة على التقاعد، كما يواجه صعوبة في التزود بالمواد الأولية على مستوى الاجراءات الفنية والإدارية والقانونية، فضلا عن عدم قدرته على تلبية حاجيات الاشخاص ذوي الإعاقة في الآجال المعقولة، وتراجع مداخيله بصفة ملحوظة مما أثر على اقتناءاته وتزوده بالمواد الاولية، حسب بوكر.كما أوضح المدير العام المساعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان عدم تحيين مدونة الأسعار أدى إلى بيع الآلات المصنعة بأسعار دون مستوى الكلفة الحقيقية إضافة، مشيرا إلى عدم مواكبته للتطورات التقنية في مجال صنع الآلات المقومة للأعضاء مما أثر على جودة المنتوج لاسيما في ظل انعدام رؤية واضحة حول مستقبل المركز بعد دخول القطاع الخاص مجال توفير هذه الآلات.ومن جانبه، قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في تصريح لمراسلة "وات" بمنوبة أنه أمام أهمية المركز ودوره الاجتماعي الإنساني في توفير آلات مقومة للأعضاء للمعوقين والمصابين بحوادث الحياة وما يواجه نشاطه من صعوبات مادية وفنية كان لابد من تشريك عديد الاطراف الحكومية للتدخل من أجل ضمان تواصل نشاطه وقيامه بمهامه الانسانية والعمل على تجاوز صعوباته وتطويره.وأشار الى ان أهم الإشكالات المطروحة بالمركز تتلخص في النقص الفادح في الموارد المادية والبشرية، موضحا انه سيقع لاحقا بالتنسيق مع الوزارات الحاضرة في هذه الزيارة والشريك الالماني منظمة "سوكوا" واللجنة القيادية للمركز تدارس سبل تطوير المركز ودعم افاقه المرتكزة اساسا على تحسين خدماته وتقريبها وتبسيط الإجراءات المعمول بها وتحسين الانتاج والعمل على جعل المركز معتمدا في مجال صنع الآلات المعوضة وطنيا من خلال مراقبة الجودة المواصفات والرسكلة والتكوين.يذكر ان مركز صنع الآلات المقومة للأعضاء بمنوبة الذي يشغل 133 عونا وإطارا ويساهم في إعادة الحركة العضوية استجابة لمطالب ذوي الاحتياجات الخصوصية ومبتوري الاعضاء، من خلال صنع وإصلاح وتجديد مختلف الآلات المقومة للأعضاء، قد مكن في الفترة الفاصلة بين سنتي 2012 و2015 من تكوين 26 فنيا عن بعد تحصل أغلبهم على شهائد تكوين في الغرض.وقد شملت هذه الزيارة، التي واكبها والي منوبة ورئيس ديوان وزيرة الصحة والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مختلف ورشات صنع الآلات التعويضية بالمركز فضلا عن فضاء الانتظار حيث تم الاستماع الى مشاغل المواطنين وانتظارات الاطار العامل بالمركز.