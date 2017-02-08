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نشوب حريق بورشة نجارة بصفاقس يأتي على عدد من العجلات المطاطية المخزنة بها

Mercredi 08 Février 2017
بــاب نــات - شب صباح اليوم الأربعاء حريق بورشة نجارة كائنة بطريق المهدية كلم 8 (منطقة ساقية الدائر بصفاقس) أتى على عدد من العجلات المطاطية المستعملة كانت مخزنة بها، دون تسجيل خسائر بشرية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس مراد المشري لمراسلة (وات) بالجهة.

وأضاف ذات المصدر انه "تم ايفاد شاحنتا اطفاء على عين المكان، وتمكن أعوان الحماية من السيطرة على الحريق وإخماده في وقت وجيز"، مشيرا إلى أن "أسباب وقوع الحادثة مازالت مجهولة في انتظار ان تكشف عنها التحقيقات الأمنية".



Publié le:2017-02-08 13:27:16

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