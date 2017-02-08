رئيس الجمهورية: إيطاليا مرحب بها للمساعدة والمساهمة في المبادرة المتعلقة بمساعدة الشعب الليبي على تشكيل دولة وطنية

Mercredi 08 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-08 13:24:13

قال رئيس الجمهورية الباجي، قائد السبسي، "إن إيطاليا مرحب بها للمساعدة والمساهمة في المبادرة التي تقدمت بها كل من تونس والجزائر ومصر، لمساعدة الشعب الليبي على تشكيل دولة وطنية، دون إقصاء أو تدخل خارجي".واعتبر رئيس الدولة في تصريح إعلامي إثر لقائه بروما، الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، أن "إيطاليا عنصر أساسي لنجاح هذه المبادرة التي تتم تحت سقف الأمم المتحدة لإيجاد الحل المنشود".كما لاحظ أن إيطاليا هي "أكثر الدول الأوروبية اهتماما بالوضع الليبي، بالنظر إلى الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين".يذكر أن قايد السبسي، شرع اليوم الأربعاء، في زيارة دولة إلى إيطاليا تستغرق يومين وذلك بدعوة من نظيره الإيطالي.