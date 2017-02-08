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عقارب: حارس مدرسة يعتدي بالفاحشة على تلميذ الـ8 سنوات

Mercredi 08 Février 2017
بــاب نــات - تعرّض يوم أمس الثلاثاء 7 فيفري 2017 تلميذ عمره 8 سنوات بمدرسة ابتدائية بمعتمدية عقارب من ولاية صفاقس إلى الاعتداء بفعل الفاحشة من قبل حارس مؤسسة التربوية يبلغ من العمر 23 سنة، بعد أن تعمد جرّه من ثيابه بالقوة وإدخاله إلى أحد الأقسام والاعتداء عليه بالفاحشة.

وقد تمكن مركز الحرس الوطني بعقارب في وقت وجيز من نصب كمين للمعتدي وإلقاء القبض عليه والاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شانه موضوعها "الاعتداء بفعل الفاحشة على قاصر غير مميز" ، وذلك بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة بصفاقس.
المصدر - موزاييك



Publié le:2017-02-08 12:24:35

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