التوقيع على مذكرة تفاهم بين تونس والسودان في مجال التكوين المهني والتشغيل

Mercredi 08 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-08 11:26:13

- تم أمس الثلاثاء توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة تنمية الموارد البشرية بجمهورية السودان لنقل التجربة التونسية في المجال الى السودان الشقيقة وتبادل القوانين والتشريعات المنظمة لجهازي التكوين المهني والتشغيل وكل ما يتعلق بالمنظومات المعلوماتية والاحصاءات المتعلقة بسوق الشغل.وتهدف هذه الاتفاقية حسب بلاغ لوزارة التكوين المهني والتشغيل، إلى تكثيف تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في مجال التكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة ولاسيما في مجال تبادل المقاربات المعتمدة في وضع الاستراتيجيات المتعلقة بالنهوض بالتكوين المهني والتشغيل وسياسات الادماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب.وسيتحول بموجب هذه الاتفاقية، عدد من المدربين التونسيين كخبراء الى السودان كما سيتم استقبال عدد من المتربصين السودانيين لتلقي التكوين الاساسي بمختلف مراكز التكوين التكوين المهني بتونس الى جانب تكوين لجان فنية تعمل حسب مخططات تنفيذية لتجسيد هذه الاتفاقية على أرض الواقع بما يخدم مصلحة البلدين.وأكد عماد الحمامي وزير التكوين المهني والتشغيل بهذه المناسبة ان التكوين المهني هو قاطرة لبناء برامج مشتركة للتعاون بين البلدين في عدة مجالات أخرى.ومن جهته عبر الصادق الهادي المهدي وزير تنمية الموارد البشرية بالسودان عن اعجابه بالسمعة الجيدة التي تحظى بها الكفاءات التونسية مؤكدا ان الثروة الحقيقية للبلدان هي الثروة البشرية وهو ما يستوجب حسب تقديره الاستثمار فيها والعمل على بناء قدرات الموارد البشرية.كما لفت الى ان نجاح التجربة التونسية في مجال التكوين المهني والتشغيل هو الذي شجع السودان على الاطلاع عليها واعتمادها كنموذج يحتذى به في السودان.