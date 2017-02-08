رئيس الجمهورية يشرع في زيارة دولة الى ايطاليا

Mercredi 08 Février 2017



بــاب نــات

(من مبعوثة وات /سهام مامي) -





Publié le:2017-02-08 10:52:05

حل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الاربعاء الى روما في زيارة دولة الى ايطاليا بدعوة من نظيره الإيطالي، سيرجيو ماتارالا.وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى حلوله بالمطار العسكري شيانبينو بروما بالخصوص وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي انجلينو الفانو وصرح وزير الشؤون الخارجية خميس الجيهيناوي ان هذه الزيارة التي تتواصل على مدى يومين تهدف الى دعم العلاقات الثنائية بين تونس وايطاليا قائلا ان هذه الزيارة "مهمة جدا" وتاتي في اطار التشاور السياسي ودعم علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وافاد بانه سيتم خلال الزيارة امضاء 6 اتفاقيات تشمل عديد القطاعات كما ستكون لرئيس الجمهورية لقاءات هامة مع كل من الرئيس الإيطالي الذي كان أدى زيارة رسمية إلى تونس يوم 18 ماي 2015 ورئيس حكومته ورئيس مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات الإيطالية.وسيلقي رئيس الدولة خطابا امام البرلمان بحضور اعضاء البرلمان بغرفتيه وبخصوص الجانب الإقتصادي للزيارة، اشار وزير الشؤون الخارجية الى ان رئيس الدولة سيشرف على لقاء اقتصادي، يضم مجموعة من المسؤولين ورجال أعمال من البلدين ويرافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة الى جانب وزير الشؤون الخارجية وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية، إلى جانب نواب البرلمان عن دائرة إيطاليا، إضافة إلى وفد هام من رجال الأعمال.