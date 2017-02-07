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Politique

أعضاء في ''البندستاغ'' الألماني يؤكدون مواصلة دعم بلادهم لتونس

Mardi 07 Février 2017
بــاب نــات - أكد رودولف هاينك، عضو البندستاغ الألماني (البرلمان) يوم الثلاثاء، مواصلة بلاده دعم تونس على جميع الأصعدة الاقتصادية والأمنية والبرلمانية.
وحسب بلاغ اعلامي لمجلس نواب الشعب، أكد هاينك، الذي تقدم وفدا من أعضاء لجنة الصحة بالبندستاغ الالماني، عقب استقباله وبقية أعضاء الوفد من قبل رئيس البرلمان محمد الناصر، إعجابه بنجاح التجربة الديمقراطية التونسية، التي قال إنها " تعد أنموذجا يحتذى في المنطقة".

وأكّد البرلماني الالماني أيضا " الرغبة المشتركة في تعزيز علاقات التعاون الثنائي نحو تبادل الخبرات والتجارب".
من جهته أبرز محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب، عمق العلاقات التاريخية والحضارية التي تربط تونس وألمانيا، مشيدا بالتعاون الثنائي المثمر بين البرلمان التونسي والبندستاغ الألماني، مشيرا إلى مساندة ألمانيا لتونس في مختلف مراحل الانتقال الديمقراطي.
واضاف أن البرلمان التونسي هو "مؤسسة ديمقراطية فتية ترتكز أساسا على الاعتراف بالاختلاف السياسي والفكري بين الأحزاب البرلمانية والكتل النيابية وتقوم غالبية أنشطته على مبدإ التوافق.

" وحضر اللقاء النواب حاتم الفرجاني (كتلة نداء تونس) رئيس مجموعة الصداقة تونس - ألمانيا وسهيل العلويني (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وهاجر بوزمي (كتلة النهضة) مقررة اللجنة.




Publié le:2017-02-07 20:06:17

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1 de 1 commentaires pour l'article 138084

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mardi 07 Février 2017 à 20h 42m |           
أكد رودولف هاينك، عضو البندستاغ الألماني (البرلمان) يوم الثلاثاء، مواصلة بلاده دعم تونس على جميع الأصعدة الاقتصادية والأمنية والبرلمانية.

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شكرا للشعب اﻷلماني ولممثليه وللسيدة أنجيلا ميركال التي إنتخبها شعبها لتسوس شؤون بلاده بحكمة لايرقى إليها مثيل في المشهد السياسي العالمي



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