الوزير الاول الجزائري بؤكد الاهتمام البالغ للتعاون مع تونس في مختلف الميادين

Mardi 07 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-07 19:07:25

- أبرز الوزير الأول الجزائري، عبد الملك سلال، الاهتمام البالغ التي توليه الحكومة الجزائرية للتعاون مع تونس في مختلف الميادين، حسب ما اكدته وزارة الطاقة والمناجم في بلاغ لها.وجدد الوزير الجزائري، خلال لقاء جمعه الثلاثاء بوزيرة الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم، هالة شيخ روحه، التي تؤدي حاليا زيارة الى الجزائر بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون في مجال الطاقة، دعمه الشخصي لكل المشاريع التي تعود بالفائدة على البلدين.وقدمت شيخ روحه، بالمناسبة، أهم التوصيات التي تم اعتمادها من.طرف اللجنة المشتركة للتعاون في مجال الطاقة وعبرت عن ارتياحها لمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية في هذا القطاع والتي ستتعزز بمشاريع جديدة تعمل فرق فنية مشتركة على بلورتها في أقرب الآجال.كما كان للوزيرة لقاء مع وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوالشوارب، الذي قدم الاستراتيجية الجزائرية للنهوض بقطاع المناجم داعيا إلى تكوين فريق عمل مشترك يتولى تحديد وتشخيص فرص وآفاق التعاون لما فيه مصلحة البلدين.من جهتها أكدت شيخ روحه استعداد وزارتها العمل مع الجانب الجزائري لتطوير علاقات تعاون مثمرة من شأنها مزيد توطيد العلاقات الاقتصادية.وتم الاتفاق على عقد لقاء بين خبراء البلدين في المدة القريبة القادمة لإعداد التصورات الأولية وتحديد أولويات التعاون في هذا المجال.