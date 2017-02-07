مدنين: ترحيل مهاجرين اثنين من غانا إلى بلدهم بعد محاولتهم اجتياز الحدود التونسية - الليبية خلسة

Mardi 07 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-07 19:04:28

- تم، اليوم الثلاثاء بمدنين، إعادة مهاجرين اثنين من غانا إلى بلدهم، في إطار برنامج الإعادة الطوعية الذي تقوم به المنظمة الدولية للهجرة، وذلك من مجموع 103 مهاجرين أفارقة كانوا قد تسللوا إلى التراب التونسي عبر الحدود التونسية- الليبية خلسة، وفق ما أكده رئيس الفرع الجهوي للهلال الأحمر التونسي بمدنين، منجي سليم لمراسلة (وات) بالجهة.وأوضح ان الهلال الأحمر تلقى نهاية الاسبوع الماضي 10 أفارقة ألقت عليهم القبض الوحدات الأمنية والعسكرية عند محاولتهم اجتياز الحدود التونسية - الليبية بطريقة غير شرعية، ليتم ايداعهم جميعا بمركز الإيواء بمدنين تحت رعاية الهلال الأحمر وبرنامج التعاون السويسري، في انتظار تدخل المنظمات ذات العلاقة، لاسيما المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة للنظر في أوضاعهم.من جهة أخرى، تم في إطار الإحاطة الصحية بهذه الفئة نقل مهاجرين اثنين نحو المستشفى الجامعي بصفاقس لمتابعة أوضاعهم الصحية، أحدهما من مالي ويعاني قصورا كلويا، والثاني من السينغال ويشكو انهيارا عصبيا.