نحو 2000 عارض و زائر يشاركون في الصالون الدولي الاول للصيدلة وشبه الصيدلة يومي 10 و11 فيفري بمدينة الحمامات

Mardi 07 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-07 23:01:58

- تحتضن مدينة الحمامات من 10 الى 11 فيفري 2017 الصالون الدولي الاول للصيدلة وشبه الصيدلة بمشاركة نحو 2000 زائر وعارض للمنتجات الصيدلية وشبه الصيدلية.ويمثل الصالون الذي ينتظم ببادرة من مؤسسة "فارما افانت تونس" ، فرصة لمهنيي قطاع الصحة داخل تونس وخارجها لتبادل الخبرات، وفق بلاغ لوزارة الصحة، كما يحضره عدد من المنظمات المهنية التونسية والاجنبية.ويضم الصالون في جانبه التكويني 7 موائد مستديرة ينشطها اخصائيون تونسيون واجانب بشأن مواضيع علمية راهنة على غرار الصحة والبيئة ومقاومة المضادات الحيوية وتحدي التجديد العلاجي والتداوي الذاتي والتكوين المستمر والصيدلية الاستشفائية ومستقبل الصيدلة.