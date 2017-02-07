نحو 2000 عارض و زائر يشاركون في الصالون الدولي الاول للصيدلة وشبه الصيدلة يومي 10 و11 فيفري بمدينة الحمامات

ويمثل الصالون الذي ينتظم ببادرة من مؤسسة "فارما افانت تونس" ، فرصة لمهنيي قطاع الصحة داخل تونس وخارجها لتبادل الخبرات، وفق بلاغ لوزارة الصحة، كما يحضره عدد من المنظمات المهنية التونسية والاجنبية.
ويضم الصالون في جانبه التكويني 7 موائد مستديرة ينشطها اخصائيون تونسيون واجانب بشأن مواضيع علمية راهنة على غرار الصحة والبيئة ومقاومة المضادات الحيوية وتحدي التجديد العلاجي والتداوي الذاتي والتكوين المستمر والصيدلية الاستشفائية ومستقبل الصيدلة.
Publié le:2017-02-07 23:01:58
Par:langdevip (France )
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