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محمد كحلون يتسلم من رئيس الدولة أوراق اعتماده سفيرا مفوّضا لتونس لدى بوركينا فاسو
Mardi 07 Février 2017
بــاب نــات
- سلّم رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، أوراق اعتماد محمد كحلون، سفيرا مفوّضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية بوركينا فاسو.
وتولى السفير أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، وفق بلاغ لدائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية.
Publié le:2017-02-07 17:30:27
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