وزارة البيئة ستوقف التعامل مع الشركة المختصة فى تعليب النفايات بجربة فى أفريل 2017

Mardi 07 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-07 17:24:39

- أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، الثلاثاء، أن الوزارة ستوقف التعامل مع الشركة المختصة فى تغليف النفايات في جربة بعد انتهاء العقد في أفريل 2017 معتبرا أن تعليب النفايات دون معالجتها هو حل "مكلف جدا وغير منطقي".وفي رده على سؤال شفاهي توجه به النائب عماد الدايمي، في جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة، حول أزمة النفايات فى جربة التى بلغت مستوى خطير، رجح الوزير امكانية إيجاد حل لهذا المشكل قبل حلول الصيف مشيرا الى أن الوزارة ستواصل تطبيق إستراتيجيتها في ما يتعلق بتثمين النفايات العضوية بالجزيرة.وكان النائب عماد الدايمي، في سؤال لوزير البيئة، طالب الدايمي بوقف العمل مع شركة لف النفايات في جربة داعيا الى ضرورة تقييم الجدوى الإقتصادية والبيئية لهذا الحل الوقتي.كما شدد على ضرورة تعهد وزير البيئة بفتح تحقيق في صفقة تعليب النفايات في جربة ومحاسبة المسؤولين إن ثبت سوء تقدير وفساد.