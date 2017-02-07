تحرك احتجاجي لقدماء الطلبة المفروزين وإيقاف ثلات طالبات وسط العاصمة

Mardi 07 Février 2017



بــاب نــات - نفذت مجموعة من قدماء الطبلة المفروزين أمنيا اليوم الثلاثاء تحركا احتجاجيا في شارع بورقيبة بالعاصمة واعتصاما أمام مركز الشرطة بأحد الأنهج الفرعية للشارع للمطالبة بالتشغيل والإفراج عن ثلاث طالبات أوقفتهن الشرطة.



وأوقف عدد من أعوان الشرطة ثلاث طالبات بعد ضبطهن بصدد كتابة عبارة "المفروزون أمنيا: شغل حرية" بواسطة بخاخة طلاء على رخام النصب التذكاري للزعيم الحبيب بورقيبة قبالة مقر وزارة الداخلية.

وجدد متحدثون باسم الطلبة المفروزين والمضربين عن الطعام منذ خمسة وأربعين يوما في كلمات أثناء التحرك، انتقادهم للحكومة على عدم التقدم في معالجة ملفاتهم بعد اتفاق مبدئي بين ممثليهم وممثلي الحكومة حول إيجاد مواطن شغل لهم.

وتنظم مجموعات من قدماء الطلبة المفروزين مظاهرات كل أسبوع تتخللها مشادات مع قوات الأمن.

وقد قررت مجموعات أخرى من المفروزين شن إضرابات عن الطعام في مناطق أخرى منها سليانة وصفاقس والقيروان بداية من يوم الخميس المقبل إذا لم تسارع الحكومة بتقديم حلول لمطابهم حسب بيان صادر عن لجنة دعم المفروزين.







Publié le:2017-02-07 17:17:07

