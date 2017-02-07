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وزارة التربية: اختبارات السداسي الثاني للسنة السادسة ابتدائي ستكون موحدة على مستوى وطني في 5 مواد رئيسية

Mardi 07 Février 2017
بــاب نــات - أفاد كمال الحجام مدير عام المرحلة الابتدائية بوزارة التربية أن اختبارات السنوات السادسة للمرحلة الابتدائية للسداسي الثاني من السنة الدراسية 2016ـ2017 ستكون موحدة على المستوى الوطني في المواد التالية : العربية، الفرنسية، الانقليزية، الرياضيات و الايقاظ العلمي وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 27 ماي 2017.

وأضاف المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن هذه الاختبارات الموحدة على المستور الوطني ستجرى في المدارس الابتدائية التي يرجع إليها بالنظر التلاميذ وسيتولى المدرسون إصلاح اختبارات تلاميذهم والقيام بإجراءات احتساب المعدلات كالعادة.
و أكد أن الاختلاف الوحيد سيكون على مستوى مصدر هذه الاختبارات التي لن يُعدها كل مدرس على حدة بل ستكون موحدة على مستوى وطني.
وبين كمال الحجام أنه تم تحديد كافة المحاور والكفايات المبرمجة للتدريس خلال السداسي الثاني من قبل كافة مدرسي السنوات السادسة في اطار عمل جهوي.
يُشار إلى أن مناظرة الالتحاق بالمدارس الاعدادية النموذجية ستُجرى أيام 15و16 و17 جوان 2017 و سيتم الاعلان عن النتائج يوم الجمعة 30 جوان 2017. و سيشارك في هذه المناظرة الاختيارية 56438 تلميذا.



Publié le:2017-02-07 17:10:23

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