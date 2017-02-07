الأوضاع الإقتصادية والإنتخابات البلدية والجهوية والمبادرة الرئاسية لحل الأزمة الليبية" أبرز محاور اللقاء بين قايد السبسي والغنوشي

كما تمّ التأكيد خلال اللقاء على "أهمية الإسراع بتنظيم الإنتخابات البلدية والجهوية، في أحسن الظروف"، وفق ما جاء في بلاغ لدائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية.
وعلى صعيد آخر جدد رئيس حركة النهضة، "دعم حزبه لمبادرة رئيس الجمهورية، لحل الأزمة الليبية وضرورة عمل كل الأطراف على إنجاح هذه المبادرة، لتحقيق الإستقرار المرجو في الشقيقة ليبيا والمنطقة عموما"، حسب نص الباغ ذاته.
Publié le:2017-02-07 17:04:47
Par:langdevip (France )
Sur: حراك تونس الإرادة يدعو إلى ''مواصلة النضال ضد الإرهاب والعنف السياسي''