الأوضاع الإقتصادية والإنتخابات البلدية والجهوية والمبادرة الرئاسية لحل الأزمة الليبية" أبرز محاور اللقاء بين قايد السبسي والغنوشي

Mardi 07 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-07 17:04:47

- تحادث رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، مع راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الذي صرّح أن "اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد وبالخصوص ضرورة حشد كلّ الجهود للنهوض بالأوضاع الإقتصادية ودفع عجلة الإنتاج والرفع من نسق إحداث مواطن الشغل، خاصة بالمناطق الداخلية".كما تمّ التأكيد خلال اللقاء على "أهمية الإسراع بتنظيم الإنتخابات البلدية والجهوية، في أحسن الظروف"، وفق ما جاء في بلاغ لدائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية.وعلى صعيد آخر جدد رئيس حركة النهضة، "دعم حزبه لمبادرة رئيس الجمهورية، لحل الأزمة الليبية وضرورة عمل كل الأطراف على إنجاح هذه المبادرة، لتحقيق الإستقرار المرجو في الشقيقة ليبيا والمنطقة عموما"، حسب نص الباغ ذاته.