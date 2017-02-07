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Politique

الجهيناوي: حفتر وعقيلة في تونس خلال أيام

Mardi 07 Février 2017
بــاب نــات - قال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إن القائد العام للجيش الليبي المشير حفتر جزء من الحل في ليبيا، كما أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أيضًا جزء من الحل، مشيرًا إلى أن تونس ستستقبلهما والقيادات الليبية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف الجهيناوي، في حوار مع جريدة «الصحافة»، التونسية، أن بلاده ستعقد اجتماعًا لن يحضره كل مَن هو ضالع في الإرهاب، مؤكدًا أن هذا الاجتماع سيكون في تونس في غضون أيام على مستوى وزراء الخارجية لدول الجوار؛ للاتفاق حول المفاهيم وتقييم نتائج الاتصالات مع مختلف الأطراف.

وأشار إلى أن الاجتماع سيقترح بعض عناصر الحل لرفعها إلى رؤساء الدول الثلاث (مصر وتونس والجزائر) لتنظيم قمة بين الرؤساء الثلاثة قريبًا للتقدم في هذا الحل.
وقال الجهيناوي، إن المصالح الأجنبية كثيرة وموجودة ومعلومة، فليبيا دولة غنية ومهمة وثرية، مشيرًا إلى أن استراتيجية السياسات الغربية لها هدفان، إيقاف الهجرة غير الشرعية والتصدي للإرهاب الذي لا يمكن ضربه بالطائرات من الخارج، وإنما بحكومة وطنية لها جيش له مقومات ضرب الإرهاب.



Publié le:2017-02-07 15:02:30

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2 de 2 commentaires pour l'article 138065

Jaket  (Tunisia)  |Mardi 07 Février 2017 à 16h 33m |           
إلى الحثالة langdevip
رحب بيهم في دارك مش في تونس لأن التوانسة أحرار مش كيفك لحاسىة
الإخوان أسيادك رغم أنفك و أنظف منك يا قذر
الإخوان ٌقاعدين خصبا عنك و سيبقون إلى الأبد و أنت إلى زوال
و كان ما عجبكش إنطح رأسك في ساس

Langdevip  (France)  |Mardi 07 Février 2017 à 15h 53m |           
مرحبا بالمشير حفتر في تونس أم العالم

و مرحبا انشاء الله بقدوم الجنرال معلم عبد الفتاح السيسي رئيس أم الدنيا إلى تونس أم العالم

و نتمنوا كذالك قدوم الرئيس القائد بشار الاسد

لموا الشمل يا رجال لقهر الظلم والاخوان

الحمد ألله بدت ترجع السياسة البرقبية




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