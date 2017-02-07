انطلاق الإعداد لانجاز القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة لفائدة 6 معتمديات في ولاية جندوبة

Mardi 07 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-07 15:41:43

- انطلق، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمل التأمت بمقر بلدية بوسالم من ولاية جندوبة، الإعداد لانجاز القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة لفائدة 6 معتمديات بالجهة، تراوحت مؤشراتها التنموية بين 133 و264 باعتمادات جملية قدرت بـ60 مليون دينار مقسمة بالتساوي بين معتمديات جندوبة، وجندوبة الشمالية، وبوسالم، وبلطة بوعوان، وطبرقة، ووادي مليز، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، مدير ديوان تنمية الشمال الغربي، عبد الحق المناعي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.ويهدف هذا البرنامج الذي يشارك فيه ممثلو المجتمع المدني إلى بعث حركية اقتصادية محلية ودعم التشغيل بالجهات وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية لتحسين نوعية حياة الفرد والمحافظة على المحيط على أن تخصص 10 مليون دينار لكل معتمدية من المعتمديات المعنية 70 بالمائة منها لفائدة مشاريع البنية الأساسية المنتجة، والبنية الأساسية، والتجهيزات الجماعية بالمناطق الحضرية والريفية، والـ30 بالمائة المتبقية تخصص لفائدة المشاريع الفردية المنتجة اعتمادا على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتنمية بجندوبة خليفة النوري.وقدم ممثلو بلدية بوسالم، وممثلو عدد من الجمعيات والأحزاب السياسية، الذين واكبوا الجلسة، مقترحات مختلفة تركزت حول ضرورة انجاز عدد من المسالك الفلاحية على غرار مسلك "الطلايبية 2" الذي يهدف لفك عزلة أكثر من 40 عائلة، وإعادة تهيئة جزء من طريق منطقة "الريابنة"، والطريق الرابطة بين مدينة بوسالم وقرية "بوسديرة"، وكذلك الشأن بالنسبة لطريق القواسمية في عمادة "الكدية"، فضلا على تهيئة وتوسعة مستوصفات كل من "بدرونة" و"الريابنة"، واحداث مستوصف في قرية "حوال الوادي"، وتمكين نحو 33 عائلة تقطن "دوار عواوة" من الماء الصالح للشراب، واكثر من 100 عائلة اخرى قاطنة بقرى "البكاكشة" و"اولاد ساسي" و"المنكبية" و"الشتيويات" و"الحنانشة" من الربط بالماء الصالح للشراب بعد ان استثناهم مشروع المحاور الكبرى الذي شارف على الانتهاء وسيزود اكثر من 200 الف ساكن بولايتي جندوبة وباجة.و قدم عدد من المشاركين مقترحات خاصة تعلق ببعث مشاريع حرفية ووحدات صناعية وبعث مركبات شبابية وثقافية لفائدة أطفال وشباب تلك المناطق بهدف تمكينهم من حقهم في الترفيه والإبداع وحمايتهم من الانحراف وشتى أشكال الجريمة.من جانبها، قدمت بلدية بوسالم مقترحات عديدة أهمها انجاز طريق ثانوية من شأنها ان تخفف الضغط على السوق الاسبوعية، الى جانب تعبيد نهج مجردة نظرا لحالته الرديئة.يشار الى ان عدد سكان المعتمديات المنتفعة باعتمادات القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة والبالغة 1000 مليون دينار، يقدر بنحو 2,4 مليون ساكن موزعين على 100 معتمدية اغلبها تابعة للمناطق الداخلية، حسب وثيقة للمندوبية العامة للتنمية الجهوية قُدمت خلال ورشة عمل انعقدت خلال يوم 12 جانفي المنقضي في تونس العاصمة حول اعداد مشاريع القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة.