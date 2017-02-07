نشوب حريق بإحدى المؤسسات في معتمدية طينة بصفاقس دون تسجيل خسائر بشرية

Mardi 07 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-07 14:20:30

- نشب، اليوم الثلاثاء، حريق بإحدى مؤسسات نقل البضائع في معتمدية طينة من ولاية صفاقس دون أن يتسبب في أضرار بشرية، في حين أتت النيران على كمية هامة من البضائع المتمثلة في عبوات تنظيف سريعة الالتهاب، وفق ما عاينه مراسل (وات) بالجهة.من جهته، أكد المدير الجهوي للحماية المدنية مراد المشري، في تصريح اعلامي على عين المكان، أن "فريق الإطفاء الذي جندته الإدارة الجهوية للحماية المدنية تمكن من السيطرة على الحريق رغم حساسية المواد المشتعلة التي استوجبت جلب كميات من التراب للإخماد الكلي للعبوات المشتعلة، اضافة الى الظروف المناخية غير الملائمة بسبب الرياح التي تؤجج النيران".يشار الى أن دورية مركز الأمن العمومي للحرس الوطني بطينة رافقت فرق الحماية المدنية في عملية الإطفاء، الى جانب تحول ممثلي السلط المحلية والجهوية على عين المكان.