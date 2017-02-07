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Politique

سيغما كونساي: الغنوشي وحافظ السبسي في طليعة الشخصيات غير المرغوب فيها شعبيا

Mardi 07 Février 2017
بــاب نــات - أعلن الباروميتر السياسي لشركة سبر الآراء "سيغما كونساي" لشهر فيفري الجاري والذي نشرته جريدة المغرب اليوم الثلاثاء تصدر عبد الفتاح مورو نائب رئيس حزب حركة النهضة قائمة الشخصيات التي يرغب التونسيون في ان يكون لها مستقبل سياسي بنسبة 69 بالمئة.
وجاء الصافي سعيد في المرتبة الثانية يليه وزير التربية ناجي جلول فرئيس الحكومة يوسف الشاهد ثم رئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة.

وحول الشخصيات التي لا يرغب التونسيون في ان يكون لها مستقبل سياسي تصدر الهاشمي الحامدي رئيس حزب تيار المحبة القائمة بـ 97 في المئة يليه حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لنداء تونس بـ 74 في المئة فرئيس حزب حركة النهضة بنسبة 74 بالمئة .

كما تضمنت القائمة محسن مرزوق أمين عام حزب حركة مشروع تونس والمنصف المرزوقي رئيس حزب تونس الإرادة وسليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر.




Publié le:2017-02-07 13:21:42

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1 de 1 commentaires pour l'article 138055

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mardi 07 Février 2017 à 13h 29m |           
سيجما كونساي تعمل إستطلاعاتها بعد منتصف الليل عند أبواب الخمّارات والكازينوهات والكباريهات



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