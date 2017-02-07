سيغما كونساي: الغنوشي وحافظ السبسي في طليعة الشخصيات غير المرغوب فيها شعبيا

وجاء الصافي سعيد في المرتبة الثانية يليه وزير التربية ناجي جلول فرئيس الحكومة يوسف الشاهد ثم رئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة.
وحول الشخصيات التي لا يرغب التونسيون في ان يكون لها مستقبل سياسي تصدر الهاشمي الحامدي رئيس حزب تيار المحبة القائمة بـ 97 في المئة يليه حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لنداء تونس بـ 74 في المئة فرئيس حزب حركة النهضة بنسبة 74 بالمئة .
كما تضمنت القائمة محسن مرزوق أمين عام حزب حركة مشروع تونس والمنصف المرزوقي رئيس حزب تونس الإرادة وسليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر.
Publié le:2017-02-07 13:21:42
Par:Hassine Hamza (Tunisia )
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