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Politique

أويحيى عند الغنوشي بتونس في زيارة ثانية غير معلنة

Mardi 07 Février 2017
بــاب نــات - أفادت جريدة الشروق الجزائرية أن الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى، أجرى نهاية الأسبوع زيارة ثانية غير معلنة إلى تونس، استقبله خلالها رئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، وقيادات حزبية ليبية أخرى في سياق التنسيق الجزائري - التونسي لتسوية الأزمة الليبية.





Publié le:2017-02-07 13:09:36

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1 de 1 commentaires pour l'article 138054

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mardi 07 Février 2017 à 13h 39m |           
الحمد لله الذي جعل بيننا عُقلاء ، لهم مصداقية ، يُساهمون بالكلمة الحسنة والرأي السديد ، في إطفاء نار الفتنة التي يُشْعِلُها أعْداؤنا بِيَدِ المُغَرَّرين والغافلين من إخْوَتِنا



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