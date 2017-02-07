Publié le:2017-02-07 13:09:36
أويحيى عند الغنوشي بتونس في زيارة ثانية غير معلنة
Mardi 07 Février 2017
بــاب نــات - أفادت جريدة الشروق الجزائرية أن الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى، أجرى نهاية الأسبوع زيارة ثانية غير معلنة إلى تونس، استقبله خلالها رئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، وقيادات حزبية ليبية أخرى في سياق التنسيق الجزائري - التونسي لتسوية الأزمة الليبية.
Publié le:2017-02-07 13:09:36
Publié le:2017-02-07 13:09:36
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Par:Hassine Hamza (Tunisia )
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