Orange Innovation Day for Business: Le jeudi 9 février au palais des congrès de Tunis.

Orange annonce la première grande rencontre d’innovation B2B en Tunisie « Orange Innovation Day for Business » le jeudi 9 février à partir de 14h au palais des congrès de Tunis, sous la thématique : Faites de votre entreprise une Entreprise 3.0.C’est la première grande rencontre d’innovations pour le marché des entreprises organisée par Orange Tunisie.Orange Innovation Day for Business est une rencontre avec des interventions et des démonstrations aussi surprenantes qu’enrichissantes :CEO à CITC-EuraRFID, Centre d'Innovation des Technologies sans ContactDirecteur de L’innovation au Technocentre OrangeCEO de Orange Cloud for BusinessIl y aura aussi trois principaux corners de démonstrations dans lesquels seront présentés pas moins de 10 innovations :Unified communications, Internet Of Things et Cloud & IT services.Ces espaces seront nourris par la présentation et la démonstration d’innovations Orange dans plusieurs domaines du B2B.