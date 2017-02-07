تعطل الدروس بالمدرسة الإعدادية ''شارع بورقيبة'' بقربة احتجاجا على تردي الوضع فيها

Mardi 07 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-07 12:42:38

- تعطلت، اليوم الثلاثاء، الدروس بالمدرسة الإعدادية "شارع بورقيبة" بمعتمدية قربة من ولاية نابل إثر وقفة احتجاجية وإضراب حضوري للإطار التربوي في مقر المدرسة بمساندة عدد من الأولياء، وذلك على خلفية النقص في الإطار التربوي والقيمين وعمال الحراسة و قاعات الدروس بمدرستهم وما ترتب عن هذا الوضع من صعوبات.وأوضح كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بقربة هشام الدردوري في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان "المشاكل في تراكم منذ سنة 2000 ومنها بالخصوص مشكل الاكتظاظ باعتبار أن عدد التلاميذ يتجاوز 1800 تلميـذ، في حين أن طاقة استيعاب المدرسة لا تتجاوز 800 تلميذ"، مشيرا الى أنه رغم الانطلاق في القسم الأول من الإصلاحات إلا أن هذا لم يقلص من الضغط.وأكد على ضرورة إنشاء مدرسة إعدادية أخرى بمعتمدية قربة التي يتجاوز عدد سكانها 60 ألف ساكن، مبرزا أن جملة المشاكل والتراكمات أدت إلى وضعية متردية وخطيرة أثرت سلبا على سير الدروس خاصة في ظل النقص الكبير في القيمين والعملة وكذلك في قاعات التدريس مقابل ارتفاع عدد التلاميذ .وأضاف الدردوري أن "المدرسة الإعدادية شارع بورقيبة بقربة تفتقر إلى ملعب للرياضة حيث تم الاستنجاد بملعب دار الشباب الذي يفتقد بدوره إلى التجهيزات الضرورية"، معبرا عن أسفه لعدم تجاوب السلط المحلية والجهوية رغم تنفيذ العديد من الوقفات الاحتجاجية في الغرض.في المقابل، أفاد مدير المرحلة الثانوية بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل، نجيب الخراز، أنه "سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تنظيم جلسة عمل تضم كافة الأطراف المعنية ونواب الجهة لإيجاد حل بشأن وضعية هذه المؤسسة التربوية"، معتبرا ان إحداث مدرسة إعدادية أخرى بمعتمدية قربة يعد الحل الأمثل، حيث سيتم قريبا العمل على إيجاد قطعة أرض ورصد الاعتمادات الضرورية لذلك.وأضاف في السياق ذاته، أن "المندوبية الجهوية للتربية سعت خلال السنوات الفارطة إلى إيجاد الحلول من خلال إحداث قاعتين إضافيتين بالمدرسة إلى جانب استغلال قاعات إضافية من المدرسة الإعدادية التقنية المحاذية للمدرسة الإعدادية شارع بورقيبة بقربة"، على حد قوله.